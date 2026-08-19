В Николаеве двум Героям Украины хотят посмертно присвоить звание «Почетный гражданин»

В Николаеве двум Героям Украины планируют посмертно присвоить звание «Почетный гражданин города». Фото для иллюстрации из архива НикВести

В Николаеве планируют посмертно присвоить звание «Почетный гражданин города» двум Героям Украины — Игорю Бедзаю и Геннадию Матуляку.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Николаевского городского совета.

Звание военным предлагают присвоить за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга, а также при защите территориальной целостности и суверенитета Украины. В обоих случаях в документе указано, что их заслуги подтверждены государственной наградой — званием Героя Украины.

Скриншот проекта решения городского совета

Проект решения подготовлен по представлениям воинских частей. В случае его принятия городским советом Бедзай и Матуляк войдут в список почетных граждан Николаева.

Напомним, что Игорь Бедзай был начальником службы безопасности полётов Командования ВМС. 7 мая 2022 года, когда бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации пилотировал Ми-14, он попал под удар вражеского самолета и погиб. Полковнику присвоили звание Героя Украины. Бригада, которой он командовал, получила его имя.

Герой Украины Игорь Бедзай

Геннадий Матуляк служил в 299-й бригаде тактической авиации, был пилотом Су-25. В Гостомеле уничтожил скопление техники противника. 26 февраля он героически погиб, отводя свой подбитый самолет от населенного пункта.

Подполковник уничтожил колонну российских оккупантов, однако его самолет был подбит. В этот момент он находился над населенным пунктом. Если бы Геннадий Матуляк катапультировался, он мог бы выжить, однако тогда погибли бы мирные жители. Поэтому подполковник решил увести самолет подальше от населенного пункта. К сожалению, он не успел вовремя катапультироваться и героически погиб.

1 марта 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Геннадию Матуляку посмертно почетное звание «Герой Украины».

Герой Украины Геннадий Матуляк

Отметим, что 12 августа мэр Александр Сенкевич своим распоряжением создал организационный комитет, который должен предварительно рассматривать кандидатуры на звание «Почетный гражданин города Николаева». Председателем оргкомитета назначен мэр Александр Сенкевич, секретарем — секретарь горсовета Дмитрий Фалько.

В состав комитета также вошли депутаты горсовета, руководители городских учреждений, ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонид Клименко, народный артист Украины Николай Берсон и народный учитель Украины Сергей Сичко, которые уже имеют звание почетных граждан города.

Напомним, что в феврале этого года депутаты Николаевского городского совета поддержали изменения в Положении о городских наградах и почетных званиях.

Реклама

Отныне это звание может присваиваться за выдающиеся заслуги в сферах науки, техники, культуры, образования, здравоохранения, экологии, развития экономики, градостроительства и укрепления демократических институтов.

Отдельно определены основания, связанные с проявлениями мужества и героизма — в частности, за защиту территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Речь идет о личном героизме, подтвержденном государственными наградами, среди которых звание «Герой Украины», ордена Богдана Хмельницкого I–III степеней, «За мужество» I–III степеней и орден Данила Галицкого.

Также звание может присваиваться за деятельность, способствующую формированию положительного имиджа Николаева в Украине и за её пределами, в частности за реализацию творческих и общественно значимых проектов.

Также напомним, что в сентябре 2025 года на 96-м году жизни скончался Почетный гражданин Николаева Вадим Сердцев. Легендарный николаевец высадил в городе более 20 тысяч деревьев, посвятив более 30 лет своей жизни озеленению.

При этом, как сообщило 24 сентября издание «Корабелов.Инфо», на похоронах Вадима Сердцева не было ни одного представителя местной власти. Редакция «НикВести» обратилась к первому заместителю городского головы Виталию Лукову, и тот пояснил, что узнал о смерти Почетного гражданина уже после похорон и публикаций в СМИ.