 Николаев отмечает День города: Сенкевич пожелал горожанам мира и возможности строить планы на будущее без страха

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Главная Новости Общество 9:00, 12 сентября, 2026

Николаев отмечает День города: Сенкевич пожелал горожанам мира и возможности строить планы на будущее без страха

Миколаїв, квітень 2026 року. Ілюстративне фото: НикВестиНиколаев, апрель 2026 года. Иллюстративное фото: НикВести

В субботу, 12 сентября, Николаев отмечает День города. По случаю праздника мэр Александр Сенкевич поздравил николаевцев и пожелал городу победы, мира и возвращения защитников и защитниц домой.

В поздравительном видео мэр отметил, что для каждого жителя Николаев имеет своё особое значение — это может быть родной двор, школа, любимая улица, набережная или место, где выросли дети.

— Для каждого из нас Николаев свой. Для кого-то — это родной двор и школа. Для кого-то — любимая улица, набережная или место, где выросли дети. За время полномасштабной войны мы особенно ощутили, насколько дорога возможность просто жить в своём городе и насколько много в нём людей, готовых делать всё, чтобы Николаев продолжал жить, — сказал Александр Сенкевич.

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Он отметил, что полномасштабная война принесла Николаеву много разрушений и боли. Город потерял военных, гражданских и детей из-за российской агрессии.

— Мы помним всех, кого унесла российская агрессия — наших военных, гражданских, детей. Мы не можем вернуть тех, кого потеряли, но можем и должны делать все, чтобы Николаев жил, восстанавливался и имел будущее. Именно поэтому наша задача — не только восстанавливать то, что разрушила война, но и развивать город дальше, — подчеркнул мэр.

Александр Сенкевич также пожелал Николаеву победы Украины, мира и возвращения домой защитников и защитниц — тех, кто сейчас находится на фронте, и тех, кто находится в плену.

— Николаев знает цену свободы, поэтому сегодня я хочу пожелать нашему городу самого главного — победы, победы Украины, мира и возвращения наших защитников и защитниц домой: и тех, кто сегодня на фронте, и тех, кто сегодня в плену. Хочу, чтобы в наших дворах было больше детского смеха, чтобы семьи чаще собирались вместе, чтобы мы могли планировать будущее без постоянной мысли о тревогах, — сказал городской голова.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич призвал жителей города вывесить флаги Украины и Николаева возле своих домов, на балконах и во дворах ко Дню города.

Также сообщалось, что в Николаеве в этом году не будут проводиться массовые мероприятия с большим скоплением людей ко Дню города из-за активных обстрелов со стороны российских военных.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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