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Главная Новости Общество 15:32, 12 сентября, 2026

Мэр Николаева поженил пару в День города

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: НикВестиВ День города по традиции прошла церемония бракосочетания молодоженов. Фото: НикВести

В Николаеве 12 сентября, в День города, по традиции прошла церемония венчания молодоженов. В этом году мужем и женой стали Алексей и Антонина.

Церемонию провел мэр города Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

Молодожёны подтвердили своё решение создать семью, поддерживать друг друга и вместе строить будущее. После этого мэр объявил Алексея и Антонину мужем и женой.

— Выполняя почетную миссию городского головы, я объявляю вас мужем и женой, — сказал Александр Сенкевич.

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: НикВестиВ День города по традиции прошла церемония бракосочетания молодоженов. Фото: НикВести

Во время церемонии он также пошутил, использовав известную фразу из свадебных сцен в фильмах.

— Ну, как в фильмах показывают. Если здесь есть кто-то, кто против этого брака, встаньте и скажите это сейчас или замолчите навсегда. Есть здесь такие? Нет. Тогда примите это свидетельство о браке — первый официальный документ вашей новой семьи, — обратился он к молодоженам.

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: НикВестиВ День города по традиции провели церемонию бракосочетания молодоженов. Фото: НикВести
У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: НикВестиВ День города по традиции провели церемонию бракосочетания молодоженов. Фото: НикВести
У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: НикВестиВ День города по традиции провели церемонию бракосочетания молодоженов. Фото: НикВести

После церемонии Александр Сенкевич рассказал, что бракосочетание пары в День города уже стало ежегодной традицией.

— Как и каждый год в День города, я выполняю свою почетную миссию — поздравляю молодоженов в день создания новой семьи, новых николаевцев. От имени николаевской громады поблагодарил их за то, что они взяли на себя такую ответственность. И очень надеюсь, что в ближайшее время они пополнят ряды николаевцев, — сказал мэр.

Алексею и Антонине он пожелал отпраздновать первую годовщину брака уже в мирном Николаеве.

— Пожелал им, чтобы свою первую годовщину свадьбы они отметили в мирном Николаеве мирной Украины, — добавил Александр Сенкевич.

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: НикВестиВ День города по традиции провели церемонию бракосочетания молодоженов. Фото: НикВести
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: НикВестиМэр прогулялся по Соборной улице в День города. Фото: НикВести
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: НикВестиМэр прогулялся по Соборной улице в День города. Фото: НикВести
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: НикВестиМэр прогулялся по Соборной улице в День города. Фото: НикВести
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: НикВестиМэр прогулялся по Соборной в День города. Фото: НикВести
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: НикВестиМэр прогулялся по Соборной улице в День города. Фото: НикВести
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: НикВестиМэр прогулялся по Соборной в День города. Фото: НикВести
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: НикВестиМэр прогулялся по Соборной в День города. Фото: НикВести

Напомним, что в День города состоялась специальная гашение почтового блока, посвященного 125-летию Николаевского зоопарка. На пяти марках изобразили его обитателей в необычных образах — в частности, жирафа в шляпе, гривастого волка с моноклем и белого медведя с гетманской булавой.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.
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