Жители Николаева жалуются на состояние тротуарной плитки возле зоопарка и просят её обновить

Жители Николаева пожаловались на состояние плитки возле зоопарка. Фото: НикВести

Жители Николаева пожаловались на состояние тротуарной плитки у главного входа в зоопарк на площади Николая Леонтовича. Рядом с кассами плитка местами потрескалась и просела, а отдельные участки имеют значительные повреждения.

Об этом пишут «НикВести».

На днях николаевский активист Дмитрий Рябченко в своём Facebook также пожаловался на состояние этой плитки и призвал городские власти заменить старое покрытие на новое.

— Хочу обратиться к Александру Сенкевичу, нашему мэру. Все-таки 2026 год объявлен управлением культуры годом зоопарка. Зоопарку исполняется 125 лет. Это, наверное, единственная такая общенациональная изюминка, известная на всю Украину. Я специально сейчас сижу на этой ужасной скамейке, которых здесь три, непонятно зачем. Ну, правда, их покрасили, я их сильно критиковал. Давайте сделаем подарок зоопарку в 2026 году и заменим вот эту ужасную, страшную плитку. Причём заменим её ни в коем случае не на серую или какую-то уродливую. Выберите красивую, пусть специалисты выберут, если они там ещё где-то у нас в мэрии остались, красивую плитку, какую-нибудь фигурную, яркую, тёмно-коричневую, светло-коричневую — не серое уродливое покрытие и не вот это. И подарим это зоопарку, — сказал Дмитрий Рябченко.

Состояние плитки у главного входа в зоопарк. Фото: НикВести Состояние плитки у главного входа в зоопарк. Фото: НикВести

По его словам, средства на обновление площади возле зоопарка можно заложить в городской бюджет, если депутаты поддержат такое предложение.

— Потому что есть такое похожее выражение: «Театр начинается с вешалки». И в данном случае этот афоризм очень подходит. Потому что я уже много раз это показывал — вы видите, это никуда не годится. Я думаю, деньги найдутся, и депутаты проголосуют за это. Потому что бюджет большой: он тратится — миллионы туда, 10 миллионов сюда. И на всё у нас деньги есть, а чтобы создать единственную общенациональную изюминку нашего города — денег нет. Разве не стыдно перед людьми, перед всеми гостями города, которые приезжают сюда и видят вот этот треш? Поэтому обращаюсь к вам, Александр Федорович: давайте все-таки на это решимся, потому что вам никто этого не предложит, культуры у нас нет. Управление культуры — это вообще пародия на культуру, — считает Дмитрий Рябченко.

Он предложил придумать единый орнамент для всей площади.

— Может, какой-нибудь рисунок, может, можно с животными выложить. Сейчас же производители плитки — для них нет никаких проблем: ты только задаешь тему, и они изготовят любую. Но чтобы это была качественная, глянцевая плитка, я считаю именно так. И это действительно украсит, — подытожил Дмитрий Рябченко.

Состояние плитки у главного входа в зоопарк. Фото: НикВести Состояние плитки у главного входа в зоопарк. Фото: НикВести Состояние плитки у главного входа в зоопарк. Фото: НикВести

Плитка возле зоопарка

Отметим, что проблему с поврежденной плиткой обсуждали еще в марте во время сессии Николаевского горсовета. Тогда депутат Ирина Бондаренко во время обсуждения перераспределения бюджета заявила о нехватке средств на зарплаты и коммунальные услуги в библиотеках, музыкальных и художественных школах и других учреждениях культуры. Она просила направить на эти расходы средства, в частности, предусмотренные на ремонт тротуаров.

В то же время депутат Владимир Топчий, возглавляющий Николаевский зоопарк, считал, что внимание следует сосредоточить на сфере культуры в целом, и упомянул зоопарк.

— И, пожалуйста, посмотрите на эту проклятую плитку перед зоопарком. Там люди падают, дети падают — ноги ломают. Если я сейчас скажу уложить плитку, то меня съедят вместе с этой самой плиткой, — сказал тогда директор зоопарка.

На это городской голова Александр Сенкевич ответил, что под плиткой не нужно делать подложку, а можно лишь заменить верхнюю часть, и он поручил директору департамента ЖКХ Дмитрию Бездольному предоставить информацию о замене покрытия перед зоопарком.