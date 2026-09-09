 Жители Николаева раскритиковали ремонт дороги во дворе на улице Логинова — в администрации заявляют, что всё соответствует нормам

  • среда

    9 сентября, 2026

  • 22°
    Ясное небо

    Николаев

  • 9 сентября , 2026 среда

  • Николаев • 22° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 19:22, 09 сентября, 2026

Жители Николаева раскритиковали ремонт дороги во дворе на улице Логинова — в администрации заявляют, что всё соответствует нормам

Стан дорожнього покриття після ремонту на вул. Євгенія Логінова, 13/1. Фото: Contact CenterСостояние дорожного покрытия после ремонта на ул. Евгения Логинова, 13/1. Фото: Contact Center

В Николаеве жительница дома по улице Евгения Логинова, 13/1 пожаловалась на качество нового дорожного покрытия во дворе. В администрации Заводского района после проверки заявили, что ремонт выполнен в соответствии с государственными стандартами и строительными нормами.

О проблеме местная жительница Елена Солощук написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете, пишут«НикВести».

По её словам, после проведенных работ состояние покрытия вызвало у жителей вопросы. Женщина утверждала, что на дороге остались неровности и заплатки, а щебень местами не держится должным образом. Она также опасается, что с началом дождей состояние проезда может ухудшиться.

— Скажите, пожалуйста, кто принял такую работу у подрядчика? Как за такую работу можно платить деньги? Это соответствует хоть каким-то нормам? У нас до работ качество покрытия было лучше, чем у нового. С каждым движением машин покрытие деформируется, везде заплатки. А впереди дождливая осень, — написала жительница.

Стан дорожнього покриття після ремонту на вул. Євгенія Логінова, 13/1. Фото: Contact CenterСостояние дорожного покрытия после ремонта на ул. Евгения Логинова, 13/1. Фото: Contact Center
Стан дорожнього покриття після ремонту на вул. Євгенія Логінова, 13/1. Фото: Contact CenterСостояние дорожного покрытия после ремонта на ул. Евгения Логинова, 13/1. Фото: Contact Center

На обращение ответила администрация Заводского района. Там сообщили, что 3 сентября комиссия обследовала внутриквартальный проезд и тротуар возле дома. По результатам проверки в администрации пришли к выводу, что асфальтобетонное покрытие соответствует действующим государственным стандартам и строительным нормам.

Внутрішньоквартальний проїзд в одному з дворів по вул. Євгенія Логінова, який збираються капітально відремонтувати. Фото: НикВестиВнутриквартальный проезд в одном из дворов на ул. Евгения Логинова до капитального ремонта. Фото: архив НикВести

Также в районной администрации отметили, что после завершения текущего ремонта качество работ проверил сертифицированный специалист по техническому надзору. По результатам проверки он составил соответствующий акт.

— По результатам непосредственного обследования объекта, а также с учётом выводов специалиста по техническому надзору оснований считать выполненные ремонтные работы внутриквартального проезда по адресу ул. Е. Логинова, 13/1 некачественными нет, — сообщили в администрации.

После этого обращения жительницы попросили снять его с контроля как выполненное.

Нове покриття у дворі на вул. Євгенія Логінова, на якість якого поскаржилася мешканка. Фото: Contact CenterНовое покрытие во дворе на ул. Евгения Логинова, на качество которого пожаловалась жительница. Фото: Contact Center
Нове покриття у дворі на вул. Євгенія Логінова, на якість якого поскаржилася мешканка. Фото: Contact CenterНовое покрытие во дворе на ул. Евгения Логинова, на качество которого пожаловалась жительница. Фото: Contact Center

Напомним, в 2026 году на текущий ремонт внутриквартальных проездов в Заводском районе Николаева предусмотрено более 10 миллионов гривен. В перечень вошли, в частности, проезды вдоль домов № 11/1, 13/1, 19-А, 19-Д и 19-Г на улице Евгения Логинова.

Также ремонтные работы запланированы на улицах Лазурной и Генерала Олексы Алмазова.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

Последние новости про: Жалоба

Будки, миски и мусор: жители Николаева пожаловались на «приют» для животных под балконами
Жители Николаева жалуются на состояние тротуарной плитки возле зоопарка и просят её обновить
В августе контакт-центр Николаева обработал 80 % обращений: на что чаще всего жаловались горожане
Реклама
Читайте также:
новости
«Дверь заклинило, поэтому выбрались через окно», — житель Николаева о том, как его семья спасалась во время ночной атаки

Алиса Меликадамян
новости
В августе контакт-центр Николаева обработал 80 % обращений: на что чаще всего жаловались горожане

Дарина Мельничук
новости
Исполком Николаева одобрил демонтаж бетонных блоков и парковочных столбиков в трёх дворах

Юлия Лукьяненко
новости
90 % переселенцев в Николаеве — из Херсона

Дарина Мельничук
новости
В Нацполиции заявили о рисках, связанных с инициативой мэрии Николаева по установке камер с целью пополнения городского бюджета за счет штрафов за нарушение ПДД

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Жалоба

В августе контакт-центр Николаева обработал 80 % обращений: на что чаще всего жаловались горожане
Жители Николаева жалуются на состояние тротуарной плитки возле зоопарка и просят её обновить
Будки, миски и мусор: жители Николаева пожаловались на «приют» для животных под балконами

Найбільший обстріл Миколаєва у 2026 році: загинула жінка, пошкоджені будинки та порт

Из-за повреждений, после атаки METRO в Николаеве временно закрыли

1 час назад

В Николаеве горят склады после атак РФ

Главное сегодня