Жители Николаева раскритиковали ремонт дороги во дворе на улице Логинова — в администрации заявляют, что всё соответствует нормам

Состояние дорожного покрытия после ремонта на ул. Евгения Логинова, 13/1. Фото: Contact Center

В Николаеве жительница дома по улице Евгения Логинова, 13/1 пожаловалась на качество нового дорожного покрытия во дворе. В администрации Заводского района после проверки заявили, что ремонт выполнен в соответствии с государственными стандартами и строительными нормами.

О проблеме местная жительница Елена Солощук написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете, пишут«НикВести».

По её словам, после проведенных работ состояние покрытия вызвало у жителей вопросы. Женщина утверждала, что на дороге остались неровности и заплатки, а щебень местами не держится должным образом. Она также опасается, что с началом дождей состояние проезда может ухудшиться.

— Скажите, пожалуйста, кто принял такую работу у подрядчика? Как за такую работу можно платить деньги? Это соответствует хоть каким-то нормам? У нас до работ качество покрытия было лучше, чем у нового. С каждым движением машин покрытие деформируется, везде заплатки. А впереди дождливая осень, — написала жительница.

Состояние дорожного покрытия после ремонта на ул. Евгения Логинова, 13/1. Фото: Contact Center Состояние дорожного покрытия после ремонта на ул. Евгения Логинова, 13/1. Фото: Contact Center

На обращение ответила администрация Заводского района. Там сообщили, что 3 сентября комиссия обследовала внутриквартальный проезд и тротуар возле дома. По результатам проверки в администрации пришли к выводу, что асфальтобетонное покрытие соответствует действующим государственным стандартам и строительным нормам.

Внутриквартальный проезд в одном из дворов на ул. Евгения Логинова до капитального ремонта. Фото: архив НикВести

Также в районной администрации отметили, что после завершения текущего ремонта качество работ проверил сертифицированный специалист по техническому надзору. По результатам проверки он составил соответствующий акт.

— По результатам непосредственного обследования объекта, а также с учётом выводов специалиста по техническому надзору оснований считать выполненные ремонтные работы внутриквартального проезда по адресу ул. Е. Логинова, 13/1 некачественными нет, — сообщили в администрации.

После этого обращения жительницы попросили снять его с контроля как выполненное.

Новое покрытие во дворе на ул. Евгения Логинова, на качество которого пожаловалась жительница. Фото: Contact Center Новое покрытие во дворе на ул. Евгения Логинова, на качество которого пожаловалась жительница. Фото: Contact Center