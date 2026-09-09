В Николаеве горят склады после атак РФ

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

После массированной российской атаки по Николаеву повреждены гражданские объекты, в частности магазины и складские помещения. На одном из объектов возник масштабный пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Спасатели продолжают работать там, где ещё бушует огонь, расчищают завалы и помогают пострадавшим», — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют пожары, разбирают поврежденные конструкции и помогают пострадавшим. К ликвидации последствий атаки также привлечены полиция, медики, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и коммунальные службы.

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

В Николаеве спасатели продолжают ликвидировать последствия российских атак. Фото: ГСЧС

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а в ночь на 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там были повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.