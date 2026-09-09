 Николаев примет в собственность города детский оздоровительный комплекс в Рыбаковке

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Николаев примет в собственность города детский оздоровительный комплекс в Рыбаковке

Миколаїв прийме у власність міста дитячий табір у Рибаківці. Ілюстративне фото ua.igotoworld.comНиколаев примет в собственность города детский комплекс в Рыбаковке. Иллюстративное фото ua.igotoworld.com

Детский оздоровительный комплекс «Алый парус», расположенный в селе Рыбаковка, должен быть передан в собственность Николаева. Исполком создал комиссию, которая будет заниматься его принятием в коммунальную собственность города.

Решение было принято на заседании сегодня, 9 сентября, пишут «НикВести».

Отметим, что Николаевский горсовет 30 октября 2025 года дал согласие принять в коммунальную собственность города детский лагерь «Алый парус» в Рыбаковке. Он находился в государственной собственности и в пользовании предприятия «Зоря»-«Машпроект».

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Сегодня, 9 сентября, исполком создал комиссию для принятия оздоровительного комплекса в коммунальную собственность города.

— На сегодняшний день мы провели необходимую процедуру и во исполнение требований действующего законодательства предлагаем создать комиссию для приема-передачи этого детского оздоровительного комплекса в коммунальную собственность в составе восьми человек, — сообщила руководительница управления активами (бывшее управление коммунального имущества, — прим.) Татьяна Дмитрова.

В состав комиссии вошли представители мэрии Николаева и «Зори»-«Машпроект». От мэрии это будут вице-мэр Сергей Коренев, начальница отдела учета и управления активами горсовета Ольга Денисенко, директор городского КП «Загородное детское учреждение оздоровления и отдыха «Дельфин» Игорь Копылов, заместитель начальника отдела финансов предприятий коммунальной собственности Елена Павленко, главный специалист службы по делам детей Елена Шинкарук. От «Зори»-«Машпроект»: начальник бюро учета необоротных активов Наталья Александрова, начальник участка внекорпусных объектов Андрей Григоренко, начальница отдела детских учебных заведений Татьяна Филонок.

Решение поддержали все члены исполкома. Теперь комиссия должна оформить передачу оздоровительного комплекса городу.

Напомним, что помимо детского оздоровительного комплекса Николаевский горсовет согласился принять от «Зори»-«Машпроект» детский сад № 69 по улице Олега Бондаренко (28-й Армии), 10-А, детский сад № 12 по улице Олега Бондаренко (28-й Армии), 6 и 7, а также два укрытия рядом. Речь идет о зданиях учреждений, сетях водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

Это последние детские сады, которые предприятие передало Николаеву. Ранее в ведомственной собственности «Зари» находились 5 дошкольных учебных заведений. Первый был передан в коммунальную собственность Николаева ещё в 2008 году, ещё три детских сада город получил в 2021 году.

В 2011 году «Зоря» передала Николаеву Дворец культуры «40-летия Октября» — сейчас это Дворец культуры «Молодежный».

Напомним, в 2018 году было принято решение передать Николаеву от государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» спорткомплекс «Зоря». Окончательно процесс передачи имущества городу завершился в 2020 году. Кроме того, государственное предприятие «Укроборонпром» тогда выплатило городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса. В 2023 году городские власти открыли отремонтированный бассейн спорткомплекса.

По состоянию на сентябрь 2026 года управление капитального строительства сообщает, что для завершения капитального ремонта спорткомплекса «Зоря» в Николаеве необходимо 242 миллиона 545 тысяч гривен.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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