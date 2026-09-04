На завершение реконструкции спорткомплекса «Зоря» в Николаеве потребуется более ₴242 млн

Спорткомплекс «Зоря» в Николаеве. Фото: НикВести

Для завершения работ по капитальному ремонту спорткомплекса «Зоря» в Николаеве необходимо 242 миллиона 545 тысяч гривен.

Об этом в беседе с «НикВести» сообщил начальник Управления капитального строительства Алексей Савчук.

Средства необходимы для выполнения работ, предусмотренных вторым пусковым этапом капитального ремонта спорткомплекса. В частности, в рамках проекта предусмотрено обустройство защитного сооружения — укрытия на 251 человека. В подвале планируется укрепить перекрытия, обустроить аварийный выход в виде подземного туннеля, отдельные сети водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения с дизельным генератором. Также предусмотрены санузлы, кабинка для маломобильных групп населения и места для хранения запасов воды и продуктов.

Отдельный блок работ касается фасада и кровли. Планируется утеплить и облицевать фасад, заменить кровлю на ПВХ-мембрану с утеплением, а также установить новые окна и наружные двери.

Перепланировка и ремонт помещений предусмотрены с 1 по 3 этажи. В частности, планируется отремонтировать раздевалки, душевые и санузлы. На третьем этаже планируется обустроить зал для «сухого плавания».

Также проект предусматривает обновление инженерных сетей — частичную замену систем отопления и вентиляции, электрощитов и освещения, автоматизацию систем, молниезащиту и пожарную сигнализацию.

Для повышения противопожарной безопасности планируется переоборудовать лестничные клетки, эвакуационные выходы и противопожарные зоны.

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Там запланировано 41 парковочное место, из которых шесть — для маломобильных групп населения, а также пешеходные дорожки, озеленение и наружное освещение.

В 2025 году на капитальный ремонт двух спортивных залов в николаевском спорткомплексе «Зоря» потратили 4,3 миллиона гривен.

Недавно «НикВести» обнаружили, что мозаичные панно на спорткомплексе «Зоря» в Николаеве планируют оставить на стенах, но полностью закрыть конструкцией вентилируемого фасада из алюминиевых композитных панелей. После ремонта увидеть мозаики с улицы будет невозможно. Активисты и исследователи монументального искусства просят городские власти пересмотреть это решение. Речь идет не просто о ремонте или покраске фасада. Согласно проекту, наружные стены «Зори» должны утеплить минераловатными плитами, после чего смонтировать систему вентилируемого фасада и облицевать здание алюминиевыми композитными панелями.

Начальник УКБ Алексей Савчук объяснил «НикВести», что управление совместно с проектировщиками подготовило около 20 вариантов оформления фасада, а департамент архитектуры и градостроительства одобрил один из них. По его словам, если бы архитектурные власти выступили за то, чтобы оставить мозаику открытой, УКБ совместно с проектировщиками искало бы соответствующее техническое решение.

Во время сессии 27 августа мэр Николаева Александр Сенкевич поручил подготовить план и графические материалы по сохранению мозаичных панно на спорткомплексе «Зоря».

Однако главный архитектор Николаева Евгений Поляков отметил, что судьбу мозаики на спорткомплексе «Зоря» будут пересматривать, поскольку работы по капитальному ремонту в настоящее время не проводятся из-за отсутствия финансирования. Это, по его словам, дает время разобраться в ситуации и изучить варианты её сохранения.

Как писали «НикВести», согласно данным об исполнении бюджета Николаева по состоянию на 1 июля Управление капитального строительства Николаева вновь продемонстрировало негативную тенденцию в использовании бюджетных средств. Всего на 2026 год бюджетом Николаева предусмотрено 237,8 миллиона гривен на Управление капитального строительства. Предполагалось, что за полугодие управление израсходует 109,8 миллиона гривен. Однако фактические официальные отчеты показали, что за 6 месяцев подразделение, работу которого курирует заместитель городского головы Сергей Коренев, израсходовало лишь 14,5 миллиона гривен. Это составляет 13,3 % от их плана на первое полугодие. Из них доля средств, направленных на заработную плату сотрудников, составила 93,5 %, а капитальные расходы — 9,2 % от годового плана.