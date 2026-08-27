Сенкевич поручил чиновникам подготовить план по сохранению мозаик на «Зоре»

Мозаика на бассейне «Заря». Фото: НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил подготовить план и графические материалы по сохранению мозаичных панно на спортивном комплексе «Заря».

Этот вопрос на сессии горсовета в четверг, 27 августа, поднял депутат Артем Ильюк, пишут «НикВести».

Артем Илюк отметил, что после обращений общественности и материалов в СМИ узнал о возможном риске исчезновения мозаики со спортивного комплекса.

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— Вопрос о мозаичном панно на спортивном комплексе «Заря». Есть опасения, что эти панно исчезнут из спортивного облика города. Хотелось бы их сохранить. Есть ли у нас возможность это сделать, что нужно для этого и какова там ситуация вообще? Просьба сохранить, — сказал Артем Илюк.

В ответ городской голова Александр Сенкевич дал протокольное поручение своему заместителю Юрию Андриенко, который вместе с главным архитектором и начальником управления капитального строительства предоставит подробную информацию о ситуации с реконструкцией учреждения и дальнейшей судьбой самой мозаики.

— Сам занимался плаванием в этом спорткомплексе в детстве. Даю протокольное поручение, чтобы ответственный заместитель мэра Юрий Андриенко, главный архитектор Евгений Поляков и начальник управления капитального строительства Алексей Савчук подготовили ответ и графические материалы по этому вопросу: какой план, что уже сделано и что будет сделано в будущем? План финансирования, очередность работ и каким образом планируется сохранить мозаику, — ответил Александр Сенкевич.

Мозаику бассейна «Заря» закроют металлическими панелями. Общественность выступила против такого «евроремонта»

Отметим, что мозаичные панно на спорткомплексе «Заря» в Николаеве планируют оставить на стенах, но полностью закрыть конструкцией вентилируемого фасада из алюминиевых композитных панелей. После ремонта увидеть мозаику с улицы будет невозможно. Активисты и исследователи монументального искусства просят город пересмотреть это решение. Речь идет не просто о ремонте или покраске фасада. Согласно проекту, наружные стены «Зари» должны утеплить минераловатными плитами, после чего смонтировать систему вентилируемого фасада и облицевать здание алюминиевыми композитными панелями.

Начальник УКБ Алексей Савчук объяснял «НикВести», что управление совместно с проектировщиками подготовило около 20 вариантов оформления фасада, а департамент архитектуры и градостроительства согласовал один из них. По его словам, если бы архитектура выступила за то, чтобы оставить мозаику открытой, УКБ совместно с проектировщиками искало бы соответствующее техническое решение.

Как писали «НикВести», согласно данным об использовании бюджета Николаева по состоянию на 1 июля Управление капитального строительства Николаева вновь продемонстрировало негативную тенденцию в использовании бюджетных средств. Всего на 2026 год бюджетом Николаева предусмотрено 237,8 миллиона гривен на Управление капитального строительства. Предполагалось, что за полугодие управление израсходует 109,8 миллиона гривен. Однако фактические официальные отчеты показали, что за 6 месяцев подразделение, работу которого курирует заместитель городского головы Сергей Коренев, израсходовало лишь 14,5 миллиона гривен. Это составляет 13,3% от их плана на первое полугодие. Из них доля средств, направленных на заработную плату сотрудников, составила 93,5%, а капитальные расходы — 9,2% от годового плана.