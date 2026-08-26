«Мы бы искали решение…», — в мэрии Николаева заявляют, что никто не требовал оставить мозаику на «Зоре» открытой

Мозаику бассейна «Заря» закроют металлическими панелями. Фото: НикВести

Департамент архитектуры и градостроительства не высказал претензий к предложенным вариантам ремонта фасада спорткомплекса «Зоря», в которых мозаичное панно на здании будет полностью закрыто металлическими панелями.

Об этом в комментарии «НикВести» сообщил начальник управления капитального строительства Алексей Савчук.

В рамках проектирования УКБ представило около 20 вариантов внешнего вида здания, которые были переданы в департамент архитектуры для согласования.

— Ремонт этого спорткомплекса предусматривает отделочные работы по созданию алюминиевого вентилируемого фасада. Нами было предложено 20 вариантов, которые были визуализированы и переданы в департамент архитектуры. Они согласовали одно из решений, которое легло в основу проекта, — пояснил Алексей Савчук.

Он отметил, что если бы департамент архитектуры настаивал на том, чтобы мозаику оставили открытой и видимой с улицы, УКБ вместе с проектировщиками искало бы техническое решение.

— Если бы архитектура высказала позицию о том, чтобы оставить мозаику, то мы бы искали решение совместно с проектировщиками. Такого решения не было. Мы утвердили именно такой вариант. Были замечания, но не по поводу того, оставлять ли мозаику, — сказал начальник управления.

В то же время начальник УКБ подчеркнул, что капитальный ремонт «Зари» — это длительный комплексный проект. Стоимость всех работ по завершению проекта составляет более 242 миллионов гривен.

— Это крупный комплексный проект, потому что очень много помещений ещё предстоит восстановить. Проектом также предусмотрено укрытие. Две или три очереди, не скажу. Но фасадная часть также будет реализована, скорее всего, это будет вторая очередь, — отметил Алексей Савчук.

Мозаику бассейна «Зоря» закроют металлическими панелями. Общественность выступила против такого «евроремонта»

Отметим, что мозаичные панно на спорткомплексе «Зоря» в Николаеве планируют оставить на стенах, но полностью закрыть конструкцией вентилируемого фасада из алюминиевых композитных панелей. После ремонта увидеть мозаику с улицы будет невозможно. Активисты и исследователи монументального искусства просят городские власти пересмотреть это решение. Речь идет не просто о ремонте или покраске фасада. Согласно проекту, наружные стены «Зори» должны быть утеплены минераловатными плитами, после чего будет смонтирована система вентилируемого фасада и здание будет облицовано алюминиевыми композитными панелями.

Как писали «НикВести», согласно данным об исполнении бюджета Николаева по состоянию на 1 июля Управление капитального строительства Николаева вновь продемонстрировало негативную тенденцию в использовании бюджетных средств. Всего на 2026 год бюджетом Николаева предусмотрено 237,8 миллиона гривен на Управление капитального строительства. Предполагалось, что за полугодие управление израсходует 109,8 миллиона гривен. Однако фактические официальные отчеты показали, что за 6 месяцев подразделение, работу которого курирует заместитель городского головы Сергей Коренев, израсходовало лишь 14,5 миллиона гривен. Это составляет 13,3% от их плана на первое полугодие. Из них доля средств, направленных на заработную плату сотрудников, составила 93,5%, а капитальные расходы — 9,2% от годового плана.