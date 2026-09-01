«Работы не ведутся, поэтому есть время спокойно разобраться», — главный архитектор Николаева о мозаике на «Зоре»

Мозаика на бассейне «Зоря». Фото: НикВести

Судьба мозаики на спортивном комплексе «Зоря» будет пересмотрена, поскольку работы по капитальному ремонту в настоящее время не проводятся из-за отсутствия финансирования. Главный архитектор Николаева Поляков отметил, что это дает время разобраться в ситуации и изучить варианты её сохранения.

Об этом он сказал в комментарии корреспондентке «НикВести».

— На сегодняшний день работы в рамках второго этапа капитального ремонта спорткомплекса «Заря» не ведутся и, насколько мне известно, их начало пока не планируется из-за отсутствия финансовых возможностей. То есть соответствующие работы пока не ведутся, — сказал Евгений Поляков.

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Это, по словам главного архитектора, дает время для детального изучения ситуации и поиска возможных вариантов в отношении мозаики.

— Считаю преждевременным делать выводы только на основании оперативного комментария, — сказал главный архитектор.

В то же время он отметил, что системная работа города по сохранению монументального искусства является новым направлением.

— В 2026 году Управление культуры Николаевского городского совета впервые инициировало и передало в Управление культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА материалы о постановке на учет трех мозаичных панно: на здании областного дворца культуры, панно «Солнечная» на улице Защитников Николаева и панно «Украина» на здании Института импульсных технологий на проспекте Богоявленском, — напомнил чиновник.

Напомним, что мозаичные панно на спорткомплексе «Зоря» в Николаеве планируют оставить на стенах, но полностью закрыть конструкцией вентилируемого фасада из алюминиевых композитных панелей. После ремонта увидеть мозаики с улицы будет невозможно. Активисты и исследователи монументального искусства просят городские власти пересмотреть это решение. Речь идет не просто о ремонте или покраске фасада. Согласно проекту, наружные стены «Зари» должны утеплить минераловатными плитами, после чего смонтировать систему вентилируемого фасада и облицевать здание алюминиевыми композитными панелями.

Начальник УКБ Алексей Савчук объяснял «НикВести», что управление вместе с проектировщиками подготовило около 20 вариантов оформления фасада, а департамент архитектуры и градостроительства согласовал один из них. По его словам, если бы архитектурные службы выступили за то, чтобы оставить мозаику открытой, УКБ совместно с проектировщиками искало бы соответствующее техническое решение.

Отметим, что во время сессии 27 августа мэр Николаева Александр Сенкевич поручил подготовить план и графические материалы по сохранению мозаичных панно на спорткомплексе «Зоря».