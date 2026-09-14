Николаев из-за удержания «военного» НДФЛ за три года недополучит около ₴9 млрд, — Сенкевич

Александр Сенкевич: государство должно учесть потери общин из-за изъятия «военного» НДФЛ. Фото: архив НикВести

Из-за изъятия «военного» НДФЛ бюджет Николаева в 2023–2026 годах недополучит около 8,9 миллиарда гривен. Ассоциация городов Украины предлагает вернуть эти средства громадам и компенсировать потери за предыдущие годы.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в комментарии«НикВести».

По его словам, в октябре и декабре 2023 года Николаев недополучил около 700 миллионов гривен. В 2024 году город потерял 2,5 миллиарда гривен, в 2025 году — 2,7 миллиарда гривен. В 2026 году ожидаемые потери составят ещё около 3 миллиардов гривен.

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— Из-за изъятия «военного» НДФЛ бюджет Николаева уже недополучил значительные средства. Речь идет о существенном ресурсе, который ранее оставался в распоряжении громады и мог направляться на обеспечение потребностей города и его жителей, — сказал Александр Сенкевич.

Сколько Николаев мог бы получить в 2027 году, если «военный» НДФЛ вернут громадам, пока неизвестно. По словам городского головы, конкретная сумма будет зависеть от будущих поступлений и от того, каким будет Государственный бюджет на следующий год.

Вернуть громадам «военный» и «силовой» НДФЛ Ассоциация городов Украины предложила в ходе бюджетных консультаций с Министерством финансов 8 сентября. Они проходили в рамках подготовки Государственного бюджета на 2027 год.

Александр Сенкевич в ходе консультаций представлял позицию АМУ по этому вопросу. Он также подчеркнул, что государство должно учесть средства, которые местные бюджеты уже потеряли из-за изъятия НДФЛ.

— Наша позиция четкая: если у громады забрали этот ресурс, государство должно учесть потери местных бюджетов при формировании бюджета на 2027 год, — отметил он.

Сколько именно могут компенсировать Николаеву, пока неизвестно. По словам Александра Сенкевича, конкретной суммы пока нет.

В то же время Ассоциация городов Украины будет и дальше настаивать на возвращении «военного» НДФЛ громадам.

— Мы говорим о необходимости компенсации громадам потерь, которые они понесли из-за изъятия военного НДФЛ за предыдущие годы. Для общин это вопрос не только дополнительных доходов. Это вопрос финансовой способности городов выполнять свои полномочия, обеспечивать работу городской инфраструктуры и предоставлять необходимые услуги жителям, — сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, среди предложений АМУ к Государственному бюджету на 2027 год — оставлять в бюджетах громад 64% НДФЛ, прекратить изъятие реверсной дотации и увеличить поддержку громад, наиболее пострадавших от войны.

Что с «военным» НДФЛ?

Напомним, с 2024 года «военный» НДФЛ был изъят из местных бюджетов в государственный. Ранее 64% этих поступлений оставалось в громадах. По данным АМУ, из 77,3 миллиарда гривен изъятого «военного» НДФЛ на нужды военных на тот момент было использовано 32 миллиарда гривен. Ассоциация подчеркивала, что громады должны получать достаточные ресурсы для выполнения своих полномочий и предоставления услуг жителям.

В 2025 году мэр Николаева Александр Сенкевич отмечал, что из-за изъятия «военного» НДФЛ город недополучил в 2024 году 2,7 миллиарда гривен. Из-за этого первоочередные расходы бюджета Николаева сократили на 1,2 миллиарда гривен.

Также при подготовке Государственного бюджета на 2026 год правительство предлагало уменьшить долю НДФЛ, остающуюся в громадах, с 64% до 60%. В Ассоциации городов Украины тогда подсчитали, что из-за этого местные бюджеты могли потерять ещё 15,9 миллиарда гривен.

Нехватка денег в бюджете Николаева

О проблеме с дефицитом бюджета городские власти говорят еще с начала года.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о необходимости получения из государственного бюджета около 1,1 миллиарда гривен. В мае городской совет повторно обратился в Кабмин с просьбой о дополнительной дотации — на этот раз уже на 1,18 миллиарда гривен.

Александр Сенкевич тогда пояснил, что повторное обращение связано, в частности, с отсутствием ответа от Министерства финансов и Кабинета Министров.

— Это решение у нас возникло в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи со сменой состава Кабмина и назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая никоим образом не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, теперь в этом составе правительства у нас больше представителей Николаевской области. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

Уже в августе 2026 года Кабинет Министров поручил Министерству финансов и другим центральным органам власти рассмотреть обращение Николаева о дополнительной дотации и представить свои предложения.

В то же время 6 августа Николаевский городской совет нашел почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Эти средства появились благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль. По данным департамента финансов, выполнение доходной части за семь месяцев составило 110,6%.

Однако эти 44,95 миллиона гривен не решают общей проблемы дефицита. Деньги будут направлены в качестве 10% софинансирования государственной программы установки блочно-модульных котельных в Николаеве. Общая стоимость проекта — около 450 миллионов гривен, из которых около 400 миллионов должно выделить государство. Котельные должны стать резервным источником тепла на случай перебоев с централизованным теплоснабжением.

Также министр по делам ветеранов Украины и депутат Николаевского горсовета Виталий Ким сообщил, что Николаев до сих пор не получил решения о дополнительной дотации из государственного бюджета в размере 1,18 миллиарда гривен. Вопрос до сих пор не удается решить с Министерством финансов.