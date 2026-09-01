Ким о необходимости государственной дотации для бюджета Николаева: «Пока не можем договориться с Минфином»
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- Алина КвиткоРепортер
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Николаев до сих пор не получил решения о дополнительной дотации из государственного бюджета в размере 1,18 миллиарда гривен. Вопрос до сих пор не удается решить с Министерством финансов.
Об этом заявил министр по делам ветеранов Украины и депутат Николаевского горсовета Виталий Ким после голосования депутатов за изменения в бюджет Николаева на 2026 год, пишут «НикВести».
В ходе сессии горсовет поддержал перераспределение 783 млн грн. Это, в частности, 357,7 млн грн перевыполнения собственных доходов бюджета и 408,4 млн грн межбюджетных трансфертов из государственного и областного бюджетов.
После голосования Виталий Ким отметил, что даже несмотря на дополнительные поступления город остается в сложной финансовой ситуации.
— Очень тяжелый бюджет, на самом деле. Знаю о проблеме дефицита в Николаеве. Пока не можем решить ее совместно с министром финансов. Действительно тяжелые времена, и благодаря налогоплательщикам есть помощь и области, и городу Николаеву. Поэтому я желаю вам правильно использовать деньги в этом году, — сказал Виталий Ким.
Речь идет об обращении Николаевского городского совета в Кабинет министров и Верховную Раду относительно дополнительной дотации из государственного бюджета.
Мэр Николаева Александр Сенкевич, со своей стороны, также поблагодарил крупных налогоплательщиков, которые обеспечили дополнительные поступления в городской бюджет.
— Еще раз хотел бы поблагодарить наших налогоплательщиков, которые уже второй год подряд спасают наш скудный бюджет, — сказал Александр Сенкевич.
На что Николаев просит деньги
Николаевский городской совет 6 августа обратился к Верховной Раде и Кабминус просьбой о предоставлении дополнительной дотации из государственного бюджета. Город просит 1,18 миллиарда гривен для покрытия дефицита бюджета общины в 2026 году.
В обращении отмечается, что дополнительные средства необходимы, в частности, для:
- выплаты зарплат работникам бюджетной сферы — 169,9 млн грн;
- оплаты коммунальных услуг и энергоносителей — 133,5 млн грн;
- питания детей льготных категорий в учебных заведениях — 65,8 млн грн;
- компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан — 15,3 млн грн;
- выплаты денежной компенсации учащимся профессиональных учебных заведений — 9 млн грн;
- решение проблем с питьевой водой и обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения — 784,5 млн грн.
В горсовете объясняют необходимость дополнительного финансирования снижением доходов бюджета. В частности, из-за изменений в бюджетном законодательстве и исключения налога на доходы физических лиц из денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов городской бюджет недополучил в 2025 году 2,7 миллиарда гривен, а в 2026 году ожидает недополучить около 3 миллиардов гривен.
Кроме того, в обращении отмечается, что сокращение деятельности крупных налогоплательщиков и перемещение предприятий в другие регионы также привели к снижению доходов городского бюджета.
Городской совет подчеркивает, что дополнительная финансовая поддержка необходима для обеспечения работы жилищно-коммунального хозяйства, социальной и критической инфраструктуры, а также выполнения государственных социальных гарантий.
Ранее Кабинет Министров поручил Министерству финансов и другим центральным органам власти рассмотреть обращение Николаева о дополнительной дотации и представить свои предложения.
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