Ким о необходимости государственной дотации для бюджета Николаева: «Пока не можем договориться с Минфином»

Виталий Ким заявил, что вопрос с Минфином о выделении ₴1,18 млрд для Николаева до сих пор не решен. Фото: архив НикВести

Николаев до сих пор не получил решения о дополнительной дотации из государственного бюджета в размере 1,18 миллиарда гривен. Вопрос до сих пор не удается решить с Министерством финансов.

Об этом заявил министр по делам ветеранов Украины и депутат Николаевского горсовета Виталий Ким после голосования депутатов за изменения в бюджет Николаева на 2026 год, пишут «НикВести».

В ходе сессии горсовет поддержал перераспределение 783 млн грн. Это, в частности, 357,7 млн грн перевыполнения собственных доходов бюджета и 408,4 млн грн межбюджетных трансфертов из государственного и областного бюджетов.

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После голосования Виталий Ким отметил, что даже несмотря на дополнительные поступления город остается в сложной финансовой ситуации.

— Очень тяжелый бюджет, на самом деле. Знаю о проблеме дефицита в Николаеве. Пока не можем решить ее совместно с министром финансов. Действительно тяжелые времена, и благодаря налогоплательщикам есть помощь и области, и городу Николаеву. Поэтому я желаю вам правильно использовать деньги в этом году, — сказал Виталий Ким.

Речь идет об обращении Николаевского городского совета в Кабинет министров и Верховную Раду относительно дополнительной дотации из государственного бюджета.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, со своей стороны, также поблагодарил крупных налогоплательщиков, которые обеспечили дополнительные поступления в городской бюджет.

— Еще раз хотел бы поблагодарить наших налогоплательщиков, которые уже второй год подряд спасают наш скудный бюджет, — сказал Александр Сенкевич.

На что Николаев просит деньги

Николаевский городской совет 6 августа обратился к Верховной Раде и Кабминус просьбой о предоставлении дополнительной дотации из государственного бюджета. Город просит 1,18 миллиарда гривен для покрытия дефицита бюджета общины в 2026 году.

В обращении отмечается, что дополнительные средства необходимы, в частности, для:

выплаты зарплат работникам бюджетной сферы — 169,9 млн грн;

оплаты коммунальных услуг и энергоносителей — 133,5 млн грн;

питания детей льготных категорий в учебных заведениях — 65,8 млн грн;

компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан — 15,3 млн грн;

выплаты денежной компенсации учащимся профессиональных учебных заведений — 9 млн грн;

решение проблем с питьевой водой и обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения — 784,5 млн грн.

В горсовете объясняют необходимость дополнительного финансирования снижением доходов бюджета. В частности, из-за изменений в бюджетном законодательстве и исключения налога на доходы физических лиц из денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов городской бюджет недополучил в 2025 году 2,7 миллиарда гривен, а в 2026 году ожидает недополучить около 3 миллиардов гривен.

Кроме того, в обращении отмечается, что сокращение деятельности крупных налогоплательщиков и перемещение предприятий в другие регионы также привели к снижению доходов городского бюджета.

Городской совет подчеркивает, что дополнительная финансовая поддержка необходима для обеспечения работы жилищно-коммунального хозяйства, социальной и критической инфраструктуры, а также выполнения государственных социальных гарантий.

Ранее Кабинет Министров поручил Министерству финансов и другим центральным органам власти рассмотреть обращение Николаева о дополнительной дотации и представить свои предложения.