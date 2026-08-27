 Ким забрал свою бывшую советницу из Херсонской ОВА в Минветеранов

  • четверг

    27 августа, 2026

  • 18.4°
    Пасмурно

    Николаев

  • 27 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 18.4° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Политика 13:00, 27 августа, 2026

Ким забрал свою бывшую советницу из Херсонской ОВА в Минветеранов

Віталій Кім та його команда у Міністверстві ветеранів на IХ Міжнародному ветеранському форумі «Нова архітектура ветеранської політики»Виталий Ким и его команда из Министерства по делам ветеранов на IX Международном ветеранском форуме «Новая архитектура ветеранской политики»

Кабинет Министров Украины назначил Ольгу Малярчук заместителем министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима.

Соответствующее распоряжение правительство приняло 26 августа.

Отметим, что в течение длительного времени Ольга Малярчук была заместителем начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, а до этого с 2020 года работала советником начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

В новую команду, помимо Ольги Малярчук, вошли также советницы Виктория Олейник и Нели Яровенко, а также бывшая глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза.

Олександра Кукуруза, Ольга Малярчук та Нелі ЯровенкоАлександра Кукуруза, Ольга Малярчук и Нели Яровенко. Фото: Минветеранов

Ольга Малярчук родом из Николаева. До полномасштабного вторжения она возглавляла Центр помощи участникам АТО при Николаевской ОГА.

В 2020 году Малярчук стала советницей Виталия Кима. В марте 2023 года Кабмин одобрил ее назначение заместителем начальника Херсонской ОГА.

За три дня до назначения она выступила на форуме ветеранов в Киеве, где рассказывала об особенностях реализации ветеранских программ в прифронтовом регионе.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Виталий Ким

Сенкевич уверен, что сможет найти общий язык с Решетиловым в качестве главы ОВА: «Нам нечего делить»
В Офисе Президента хотят, чтобы Ким «навел порядок» на Национальном военном мемориальном кладбище
Ким рассказал, как планируется изменить систему поддержки ветеранов в 2026–2027 годах
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве открылась выставка «Творческое единство поколений» династии Макушиных

Мария Хамицевич
новости
Горсовет присвоил двум Героям Украины звание Почетный гражданин Николаева

Юлия Лукьяненко
новости
«Вашу никому не нужную работу могут выполнять женщины», — советник мэра Николаева считает, что руководитель ОВА Решетилов должен уйти в ВСУ

Катерина Середа
новости
Депутаты Николаевского горсовета не поддержали изменения в программе ЖКХ, предусматривавшие финансирование утилизации батареек

Дарина Мельничук
новости
В Николаеве хотят временно разрешить двустороннее движение на улице Спасской для социального транспорта

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Виталий Ким

Ким рассказал, как планируется изменить систему поддержки ветеранов в 2026–2027 годах
В Офисе Президента хотят, чтобы Ким «навел порядок» на Национальном военном мемориальном кладбище
Сенкевич уверен, что сможет найти общий язык с Решетиловым в качестве главы ОВА: «Нам нечего делить»

«Вашу никому не нужную работу могут выполнять женщины», — советник мэра Николаева считает, что руководитель ОВА Решетилов должен уйти в ВСУ

2 часа назад

В Николаеве новые правила благоустройства позволят штрафовать за превышение уровня шума в городе

Алена Коханчук

Главное сегодня