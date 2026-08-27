Ким забрал свою бывшую советницу из Херсонской ОВА в Минветеранов
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Кабинет Министров Украины назначил Ольгу Малярчук заместителем министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима.
Соответствующее распоряжение правительство приняло 26 августа.
Отметим, что в течение длительного времени Ольга Малярчук была заместителем начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, а до этого с 2020 года работала советником начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.
В новую команду, помимо Ольги Малярчук, вошли также советницы Виктория Олейник и Нели Яровенко, а также бывшая глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза.
Ольга Малярчук родом из Николаева. До полномасштабного вторжения она возглавляла Центр помощи участникам АТО при Николаевской ОГА.
В 2020 году Малярчук стала советницей Виталия Кима. В марте 2023 года Кабмин одобрил ее назначение заместителем начальника Херсонской ОГА.
За три дня до назначения она выступила на форуме ветеранов в Киеве, где рассказывала об особенностях реализации ветеранских программ в прифронтовом регионе.
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