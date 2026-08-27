Ким забрал свою бывшую советницу из Херсонской ОВА в Минветеранов

Виталий Ким и его команда из Министерства по делам ветеранов на IX Международном ветеранском форуме «Новая архитектура ветеранской политики»

Кабинет Министров Украины назначил Ольгу Малярчук заместителем министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима.

Соответствующее распоряжение правительство приняло 26 августа.

Отметим, что в течение длительного времени Ольга Малярчук была заместителем начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, а до этого с 2020 года работала советником начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

В новую команду, помимо Ольги Малярчук, вошли также советницы Виктория Олейник и Нели Яровенко, а также бывшая глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза.

Александра Кукуруза, Ольга Малярчук и Нели Яровенко. Фото: Минветеранов

Ольга Малярчук родом из Николаева. До полномасштабного вторжения она возглавляла Центр помощи участникам АТО при Николаевской ОГА.

В 2020 году Малярчук стала советницей Виталия Кима. В марте 2023 года Кабмин одобрил ее назначение заместителем начальника Херсонской ОГА.

За три дня до назначения она выступила на форуме ветеранов в Киеве, где рассказывала об особенностях реализации ветеранских программ в прифронтовом регионе.