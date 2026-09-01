Бюджет Николаева перевыполнили на 110 %: львиную долю дополнительных поступлений обеспечили новые налогоплательщики, привлечённые Кимом

Бюджет Николаева перевыполнили на 110 %. Фото: архив «НикВести»

Бюджет Николаева за семь месяцев 2026 года перевыполнили на 110,6% — город получил на 322 миллиона гривен больше, чем планировалось. Львиную долю дополнительных поступлений обеспечили крупные налогоплательщики, которые перерегистрировались в Николаеве.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в бюджет Николаевской городской территориальной общины на 2026 год, который рассмотрела бюджетная комиссия горсовета 31 августа, пишут«НикВести».

В ходе рассмотрения изменений в бюджет директор департамента финансов горсовета Вера Святелик сообщила, что в целом доходы бюджета Николаева на 2026 год предлагается увеличить на 783,1 млн гривен. Из них 357,7 миллионов гривен — это дополнительные собственные доходы города, еще 408,5 миллионов гривен — межбюджетные трансферты.

— В этом решении предусмотрено перевыполнение доходной части общего фонда, доходов от продажи и аренды имущества специального фонда, а также доходов от кредитования молодежи. Кроме того, в межсессионный период поступили субвенции из областного и государственного бюджетов, — сказала Вера Святелик.

Пояснительная записка к проекту изменений в бюджет на 2026 год. Скриншоты Пояснительная записка к проекту изменений в бюджет на 2026 год. Скриншоты

Наибольшие дополнительные поступления ожидают от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — его планируют увеличить на 340,1 млн грн.

Из этой суммы:

322,4 млн грн — поступления по результатам годового декларирования доходов;

17,2 млн грн — НДФЛ с прочих доходов, кроме заработной платы;

430 тыс. грн — налог с доходов специалистов резидента «Дия Сити».

Еще 3 млн грн планируется получить за счет налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности.

Также доходную часть увеличивают за счет других налогов и платежей. В частности, город рассчитывает получить дополнительно:

3,04 млн грн — от лицензий на организацию и проведение азартных игр;

1,815 млн грн — платы за установление земельного сервитута и предоставление права пользования земельными участками;

1 млн грн — арендной платы за коммунальное имущество;

4,2 млн грн — средств за ущерб, причиненный земельным участкам в результате их самовольного занятия;

4 млн грн — прочих поступлений, в частности платы за временное пользование местами для наружной рекламы, возврата финансирования прошлых лет и других платежей;

230 тыс. грн — туристического сбора;

185 тыс. грн — платы за предоставление административных услуг;

87 тыс. грн — рентной платы за пользование недрами;

50,4 тыс. грн — государственной пошлины.

Также предлагается увеличить специальный фонд бюджета на 17 млн грн за счет отчуждения коммунального имущества. Средства должны быть направлены на программу поддержки сил обороны

Отдельно в бюджет поступило 408 миллионов гривен межбюджетных трансфертов.

Среди них — 66,9 млн гривен субвенции на создание безопасных условий и укрытий в учреждениях общего среднего образования, 57,5 млн гривен на реконструкцию и капитальный ремонт столовых учебных заведений, 11,5 миллионов гривен образовательной субвенции, 5,7 миллионов гривен на программу «Новая украинская школа» и 9,3 миллионов гривен на питание учеников начальных классов.

Пояснительная записка к проекту изменений в бюджет на 2026 год. Скриншоты Пояснительная записка к проекту изменений в бюджет на 2026 год. Скриншоты

Что обсуждали на заседании бюджетной комиссии

Во время заседания бюджетной комиссии председатель комиссии, депутат Николаевского городского совета от партии «Предложение» Ферид Панченко обратил внимание на причины перевыполнения бюджета и спросил у директора департамента финансов Веры Святелик, связано ли это с регистрацией в Николаеве крупных налогоплательщиков.

— Я правильно понимаю, что это перевыполнение бюджета в значительной степени произошло из-за того, что в городе зарегистрировались крупные налогоплательщики? — спросил Федор Панченко.

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Святелик подтвердила, что значительную часть дополнительных поступлений обеспечили именно такие плательщики.

По её словам, два крупных налогоплательщика перерегистрировались в городе в 2025 году, ещё один — уже в 2026 году. Именно от них, по словам представительницы финансового управления, поступила львиная доля дополнительных средств.

— Два крупных налогоплательщика зарегистрировались в Николаеве в прошлом году, еще один — уже в этом году. Львиная доля дополнительных поступлений поступила именно от них, — ответила Вера Святелик.

В то же время на заседании не уточнили, о каких именно компаниях идет речь.

Известно, что одним из крупных предприятий, зарегистрировавших свою фирму в Николаеве в 2025 году, стала IT-компания «Килобайт1024», связанная с соучредителем Monobank Олегом Гороховским. Сам Олег Гороховский объяснял, что компанию зарегистрировали в Николаеве из-за требования законодательства о налоговой регистрации при наличии офиса или сотрудников в регионе. Входит ли эта компания в число трёх крупнейших налогоплательщиков, в горсовете не уточняли.

Федор Панченко поблагодарил предпринимателей, которые перерегистрировались в Николаеве и платят налоги в бюджет общины.

— Я считаю, что когда человек делает что-то очень хорошо, ему нужно за это благодарить. Поэтому, во-первых, благодарим налогоплательщиков, которые перерегистрировались в Николаеве и поддерживают нашу общину. Во-вторых, благодарю Виталия Кима, который своей харизмой организовал эту работу и добился того, чтобы предприниматели регистрировались в Николаеве и начали платить налоги в нашу общину, — сказал председатель бюджетной комиссии.

Он также отметил, что эти поступления напрямую влияют на финансирование города — в частности, на выплату зарплат педагогам и обеспечение питания детей в школах и детских садах.

— На эти средства будут получать зарплату наши учителя, будут наши дети питаться в детских садах и школах. Так что это не какая-то там болтовня, а очень-очень важное дело, которое очень сильно влияет на состояние бюджета, — сказал Федор Панченко.

По итогам заседания бюджетная комиссия единогласно рекомендовала вынести проект решения о внесении изменений в бюджет на рассмотрение сессии и поддержать его. «За» проголосовали 9 членов комиссии.

Нехватка денег в бюджете Николаева

О проблеме с дефицитом бюджета городские власти говорят еще с начала года.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о необходимости получения из государственного бюджета около 1,1 миллиарда гривен. В мае городской совет повторно обратился в Кабмин с просьбой о дополнительной дотации — на этот раз уже на 1,18 миллиарда гривен.

Александр Сенкевич тогда пояснил, что повторное обращение связано, в частности, с отсутствием ответа от Министерства финансов и Кабинета Министров.

— Это решение у нас возникло в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи со сменой состава Кабмина и назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая никоим образом не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, теперь в этом составе правительства у нас больше представителей Николаевской области. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

Уже в сентябре 2026 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов поручил Минфину и ряду других ведомств рассмотреть обращение Николаевского городского совета о дополнительной дотации из государственного бюджета и представить предложения. Город просит 1,18 миллиарда гривен на обеспечение первоочередных расходов в 2026 году.

В то же время 6 августа Николаевский городской совет нашел почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Эти средства появились благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль. По данным департамента финансов, выполнение доходной части за семь месяцев составило 110,6%.

Однако эти 44,95 миллиона гривен не решают общей проблемы дефицита. Деньги будут направлены в качестве 10% софинансирования государственной программы установки блочно-модульных котельных в Николаеве. Общая стоимость проекта — около 450 миллионов гривен, из которых около 400 миллионов должно выделить государство. Котельные должны стать резервным источником тепла на случай перебоев с централизованным теплоснабжением.

Почему при этом город не тратит часть запланированных средств

На фоне дефицита городского бюджета отдельные подразделения горсовета при этом демонстрируют низкий уровень исполнения бюджета. В частности, по состоянию на 1 августа Управление капитального строительства использовало 22 миллиона гривен из 234,6 миллиона гривен, предусмотренных на год. Это всего 9,5% бюджета управления — самый низкий показатель среди структурных подразделений горсовета.

4 августа Александр Сенкевич попросил заместителя городского головы Сергея Коренева, который координирует работу УКБ, отчитаться о реализации инфраструктурных проектов.

Сам мэр объяснил низкое исполнение бюджета тем, что город откладывает оплату выполненных капитальных работ из-за нехватки средств. По его словам, работы на отдельных объектах выполнены примерно на 40%, однако город пока не производит соответствующие платежи.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько заявил, что Николаев может остаться без денег на часть первоочередных расходов уже в ноябре-декабре, если город не получит дополнительного финансирования из государственного бюджета.