Бюджет Николаева предлагают увеличить на ₴783 млн: более 408 миллионов — субвенции

Бюджет Николаева за семь месяцев перевыполнили на 322 миллиона гривен. Фото: архив НикВести

Доходы бюджета Николаева предлагается увеличить на 783,1 миллиона гривен. Из них 357,7 миллиона гривен — дополнительные собственные доходы города, еще 17 миллионов — средства от продажи коммунального имущества. Ещё 408,5 миллиона гривен город должен получить из государственного и других местных бюджетов.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения городского совета о внесении изменений в бюджет Николаевской общины на 2026 год и в заключении департамента финансов об исполнении бюджета по состоянию на 1 августа, пишут «НикВести».

За январь-июль 2026 года в общий фонд бюджета без учета трансфертов поступило 3,36 миллиарда гривен. Это 110,6% от плана на этот период — фактические поступления превысили запланированные на 322 миллиона гривен.

Отдельно в специальный фонд за семь месяцев поступило 44,3 миллиона гривен без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений. Это 180% от годового плана.

В частности, город уже получил на 17,6 миллиона гривен больше, чем планировалось на весь год, от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности.

Наибольший рост собственных доходов ожидается за счет налога на доходы физических лиц. План поступлений НДФЛ предлагается увеличить на 340,1 миллиона гривен.

Из этой суммы 322,4 миллиона гривен планируется получить по итогам годового декларирования доходов. Еще 17,2 миллиона гривен должны поступить от прочих доходов физических лиц, а 430 тысяч гривен — от доходов специалистов резидента «Дия Сити».

В целом собственные доходы общего фонда планируется увеличить на 357,7 миллиона гривен.

Дополнительные поступления также ожидаются от налога на прибыль коммунальных предприятий — 3 миллиона гривен, лицензий на организацию азартных игр — 3,04 миллиона, аренды коммунального имущества — 1 миллион, земельных платежей и прочих доходов.

Еще 17 миллионов гривен в специальный фонд планируется добавить за счет средств от продажи коммунального имущества.

В то же время более половины всей суммы увеличения бюджета — 408,5 миллиона гривен — это не собственные доходы города, а субвенции и дотации.

Среди основных трансфертов:

66,96 млн грн — на обустройство укрытий в учебных заведениях;

57,54 млн грн — на приобретение оборудования и модернизацию пищеблоков учебных заведений;

11,55 млн грн — дополнительная субвенция на образование;

5,69 млн грн — на реализацию программы «Новая украинская школа»;

9,34 млн грн — на улучшение качества горячего питания и питания учащихся начальных классов;

102,03 млн грн — дополнительные дотации из местного бюджета;

65,77 млн грн — на питание учащихся учреждений общего среднего образования;

83,01 млн грн — на выплату денежной компенсации за жилье отдельным категориям ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны;

5,37 млн грн — на формирование фондов жилья для временного и поддерживаемого проживания эвакуированных и внутренне перемещенных лиц;

4,32 млн грн — на осуществление переданных расходов в сфере образования.

Отдельно в проекте решения предлагается увеличить резервный фонд бюджета с 50 до 100 миллионов гривен.

Нехватка денег в бюджете Николаева

О проблеме дефицита бюджета городские власти говорят еще с начала года.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о необходимости получения из государственного бюджета около 1,1 миллиарда гривен. В мае городской совет повторно обратился в Кабмин с просьбой о дополнительной дотации — на этот раз уже на 1,18 миллиарда гривен.

Александр Сенкевич тогда пояснил, что повторное обращение связано, в частности, с отсутствием ответа от Министерства финансов и Кабинета Министров.

— Это решение у нас возникло в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи со сменой состава Кабмина и назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая никоим образом не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, имеем больше представителей Николаевской области в этом составе правительства. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

Уже в сентябре 2026 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов поручил Минфину и ряду других ведомств рассмотреть обращение Николаевского городского совета о дополнительной дотации из государственного бюджета и представить предложения . Город просит 1,18 миллиарда гривен на обеспечение первоочередных расходов в 2026 году.

В то же время 6 августа Николаевский городской совет нашел почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Эти средства появились благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль. По данным департамента финансов, выполнение доходной части за семь месяцев составило 110,6%.

Однако эти 44,95 миллиона гривен не решают общей проблемы дефицита. Деньги будут направлены в качестве 10% софинансирования государственной программы установки блочно-модульных котельных в Николаеве. Общая стоимость проекта — около 450 миллионов гривен, из которых около 400 миллионов должно выделить государство. Котельные должны стать резервным источником тепла на случай перебоев с централизованным теплоснабжением.

Почему при этом город не тратит часть запланированных средств

На фоне дефицита городского бюджета отдельные подразделения горсовета при этом демонстрируют низкий уровень исполнения бюджета. В частности, по состоянию на 1 августа Управление капитального строительства использовало 22 миллиона гривен из 234,6 миллиона гривен, предусмотренных на год. Это всего 9,5% бюджета управления — самый низкий показатель среди структурных подразделений горсовета.

4 августа Александр Сенкевич попросил заместителя городского головы Сергея Коренева, который координирует работу УКБ, отчитаться о реализации инфраструктурных проектов.

Сам мэр объяснил низкое исполнение бюджета тем, что город откладывает оплату выполненных капитальных работ из-за нехватки средств. По его словам, работы на отдельных объектах выполнены примерно на 40 %, однако город пока не производит соответствующие платежи.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько заявил, что Николаев может остаться без денег на часть первоочередных расходов уже в ноябре-декабре, если город не получит дополнительного финансирования из государственного бюджета.