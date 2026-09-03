Николаевской области выделят более ₴751 млн субвенции на защиту критически важной инфраструктуры
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- Алина КвиткоРепортер
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Николаевская область получит более 751 миллиона гривен из государственного бюджета на меры по обеспечению устойчивости региона. Деньги будут направлены на защиту критически важной инфраструктуры, тепло— и водоснабжение, а также развитие генерации.
Соответствующее распределение Кабинет Министров утвердил постановлением от 17 августа, пишут «НикВести».
Решение о распределении средств Кабмин принял в рамках программы реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Всего правительство распределило между регионами и Агентством восстановления 35,2 миллиарда гривен.
Для Николаевской области предусмотрено 751,4 миллиона гривен.
Наибольшие суммы будут направлены на:
- 381,3 млн грн — защиту критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;
- 363,1 млн грн — обеспечение стабильного теплоснабжения;
- 7 млн грн — развитие распределенной генерации электро— и тепловой энергии.
При этом часть расходов должна быть покрыта за счет местного бюджета. Для Николаевской области предусмотрено софинансирование в размере не менее 10%.
Средства должны помочь региону подготовить критически важную инфраструктуру к возможным российским атакам и обеспечить бесперебойную работу основных систем жизнеобеспечения.
Что такое план устойчивости
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Напомним, что комплексные планы устойчивости регионов начали разрабатывать в начале 2026 года в рамках подготовки областей к отопительному сезону 2026–2027 годов и возможным атакам на энергетическую и критическую инфраструктуру.
В феврале регионы, в числе которых Николаевская область, представили свои планы энергетической устойчивости. В них были определены конкретные объекты, нуждающиеся в защите, технические решения, необходимое оборудование и стоимость работ.
Планы предусматривают четыре основных направления: защита критически важной инфраструктуры, развитие распределенной генерации, альтернативное электроснабжение и децентрализация теплоснабжения.
Речь идет, в частности, о защите объектов жизнеобеспечения, установке дополнительных источников электро— и теплогенерации, резервном питании, а также о мерах, которые должны помочь городам и регионам продолжать работу даже в случае повреждения централизованных систем в результате российских обстрелов.
В марте Кабмин уже выделил 12,85 млрд гривен на подготовку регионов к следующему отопительному сезону. Из этой суммы 280,7 млн гривен получила Николаевская область.
В то же время в конце августа СНБО отдельно рассмотрел ход выполнения планов обеспечения устойчивости и предупредил должностных лиц об личной ответственности за их невыполнение или несвоевременное выполнение.
Местным властям также поручили обеспечить запас топлива как минимум на две недели для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и повышать автономность многоквартирных домов, в частности с помощью резервных источников питания.
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