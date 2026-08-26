Вице-премьер Ченцов поручил Минфину рассмотреть просьбу Николаева о выделении дополнительной дотации в размере ₴1,18 млрд

Минфин должен рассмотреть обращение Николаева о выделении дополнительной дотации в размере 1,18 млрд грн. Николаевский городской совет, фото: Владислав Казьмин

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов поручил Минфину и ряду других ведомств рассмотреть обращение Николаевского городского совета о дополнительной дотации из государственного бюджета и представить предложения. Город просит 1,18 миллиарда гривен на обеспечение первоочередных расходов в 2026 году.

Об этом говорится в ответе Кабинета Министров на письмо Николаевского городского совета от 7 августа. Документ находится в распоряжении редакции«НикВести».

В документе указано, что обращение должны рассмотреть Министерство финансов, Министерство развития общин и территорий, Министерство восстановления, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики. Также к рассмотрению привлечены Николаевская областная и военная администрации.

Вице-премьер поручил рассмотреть обращения и проинформировать о результатах Николаевский городской совет и Кабинет Министров. «В случае необходимости» ведомства должны представить соответствующие предложения в установленном порядке.

Кабмин рассмотрит просьбу Николаева о выделении дополнительных 1,18 млрд грн. Скриншот из документа

На что Николаев просит деньги

Николаевский городской совет 6 августа обратился в Верховную Раду и Кабминс просьбой о выделении дополнительной дотации из государственного бюджета. Город просит 1,18 миллиарда гривен для покрытия дефицита бюджета общины в 2026 году.

В обращении указано, что дополнительные средства необходимы, в частности, для:

выплаты зарплат работникам бюджетной сферы — 169,9 млн грн;

оплаты коммунальных услуг и энергоносителей — 133,5 млн грн;

питания детей льготных категорий в учебных заведениях — 65,8 млн грн;

компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан — 15,3 млн грн;

выплаты денежной компенсации учащимся профессиональных учебных заведений — 9 млн грн;

решение проблем с питьевой водой и обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения — 784,5 млн грн.

В горсовете объясняют необходимость дополнительного финансирования снижением доходов бюджета. В частности, из-за изменений в бюджетном законодательстве и исключения налога на доходы физических лиц из денежного обеспечения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов городской бюджет недополучил в 2025 году 2,7 миллиарда гривен, а в 2026 году ожидает недополучить около 3 миллиардов гривен.

Кроме того, в обращении отмечается, что сокращение деятельности крупных налогоплательщиков и перемещение предприятий в другие регионы также привели к снижению доходов городского бюджета.

Городской совет подчеркивает, что дополнительная финансовая поддержка необходима для обеспечения работы жилищно-коммунального хозяйства, социальной и критической инфраструктуры, а также выполнения государственных социальных гарантий.

О проблеме с дефицитом бюджета городские власти говорят еще с начала года.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о необходимости получения из государственного бюджета около 1,1 миллиарда гривен. В мае городской совет повторно обратился в Кабмин с просьбой о дополнительной дотации.

6 августа депутаты вновь поддержали обращение — на этот раз уже на сумму 1,18 миллиарда гривен.

Александр Сенкевич тогда пояснил, что повторное обращение связано, в частности, с отсутствием ответа от Министерства финансов и Кабинета Министров.

— Это решение у нас возникло в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи со сменой состава Кабмина и назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая никоим образом не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, теперь в этом составе правительства больше представителей Николаевской области. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

В то же время 6 августа Николаевский городской совет выделил почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Эти средства появились благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль. По данным департамента финансов, исполнение доходной части за семь месяцев составило 110,6%.

Однако эти 44,95 миллиона гривен не решают общей проблемы дефицита.

Деньги будут направлены в качестве 10% софинансирования государственной программы установки блочно-модульных котельных в Николаеве. Общая стоимость проекта — около 450 миллионов гривен, из которых около 400 миллионов должно выделить государство. Котельные должны стать резервным источником тепла на случай перебоев с централизованным теплоснабжением.

Нехватка средств в бюджете Николаева

О проблеме дефицита бюджета городские власти говорят еще с начала года.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о необходимости получения из государственного бюджета около 1,1 миллиарда гривен. В мае городской совет повторно обратился в Кабмин с просьбой о дополнительной дотации — на этот раз уже на 1,18 миллиарда гривен.

Александр Сенкевич тогда пояснил, что повторное обращение связано, в частности, с отсутствием ответа от Министерства финансов и Кабинета Министров.

— Это решение у нас возникло в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи со сменой состава Кабмина, назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая нисколько не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, теперь у нас больше представителей Николаевской области в этом составе правительства. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

В то же время 6 августа Николаевский городской совет нашел почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Эти средства появились благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль. По данным департамента финансов, выполнение доходной части за семь месяцев составило 110,6%.

Однако эти 44,95 миллиона гривен не решают общей проблемы дефицита. Деньги будут направлены в качестве 10% софинансирования государственной программы установки блочно-модульных котельных в Николаеве. Общая стоимость проекта — около 450 миллионов гривен, из которых около 400 миллионов должно выделить государство. Котельные должны стать резервным источником тепла на случай перебоев с централизованным теплоснабжением.

Почему при этом город не расходует часть запланированных средств

На фоне дефицита городского бюджета отдельные подразделения горсовета при этом демонстрируют низкий уровень исполнения бюджета. В частности, по состоянию на 1 августа Управление капитального строительства использовало 22 миллиона гривен из 234,6 миллиона гривен, предусмотренных на год. Это всего 9,5% бюджета управления — самый низкий показатель среди структурных подразделений горсовета.

4 августа Александр Сенкевич попросил заместителя городского головы Сергея Коренева, который координирует работу УКБ, отчитаться о реализации инфраструктурных проектов.

Сам мэр объяснил низкое исполнение бюджета тем, что город откладывает оплату выполненных капитальных работ из-за нехватки средств. По его словам, работы на отдельных объектах выполнены примерно на 40%, однако город пока не производит соответствующие платежи.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько заявил, что Николаев может остаться без денег на часть первоочередных расходов уже в ноябре-декабре, если город не получит дополнительного финансирования из государственного бюджета.