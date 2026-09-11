«Культура выполнения просто варварская», — Сенкевич раскритиковал работу подрядчиков Николаевской ОВА
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал подрядчиков Николаевской ОГА за организацию ремонтных работ в городе, назвав их действия варварскими.
Об этом Александр Сенкевич заявил во время аппаратного совещания в Николаевском городском совете, пишут «НикВести».
В частности, мэр обратил внимание на разрытые улицы на 1-й Слободской и Бедзая. Он отметил, что подрядчики разрыли магистральную улицу в двух местах, после чего засыпали участки грунтом, а покрытие уже начало проседать.
— Вчера позвонил заместителю председателя ОГА Валентину Гайдаржи по поводу работ подрядчиков на улицах 1-й Слободской и Бедзая. Они перерыли магистральную улицу в двух местах и засыпали её глиной. Там она уже начала проседать, а ближе к бордюру уже провалилась, и туда упала машина. Прошу глав районов и всех, кто там ездит, сообщать им, если вы видите это, чтобы они подсыпали грунт. Понимаю, что асфальтировать сейчас не получится, потому что нужно, чтобы грунт уплотнился, но факт остается фактом — это аварийная ситуация, которая может привести к ДТП. А «ЭЛУ дорог» прошу контролировать процесс, потому что они фактически добыли оттуда суглинок, проложили трубы, а затем засыпали его же суглинком. Прошу взять на контроль, чтобы они не уложили асфальт прямо на суглинок сверху и не сказали, что всё готово, — сказал Александр Сенкевич.
В ответ на это первый заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что городские власти уже провели совместное совещание с подрядчиками ОВА, главами районов и руководителем департамента архитектуры и градостроительства ОВА.
Стороны договорились до 15 сентября обновить контакты со всеми подрядчиками, выполняющими работы в районах города. Подрядчики также должны предоставить графики выполнения работ. Вице-мэр отметил, что в случае невыполнения договоренностей городские власти планируют проводить комиссионные проверки и принимать меры в отношении нарушений правил благоустройства на территории Николаева.
Со своей стороны мэр добавил, что не понимает такого подхода подрядчиков к проведению работ в Николаеве.
— Культура выполнения работ просто варварская. Они просто перекрывают город, не получая у нас никаких документов на это — на проспектах, в пешеходных зонах, на бульварных участках. Вешают какие-то сетки… Это опасно. Действуют так, будто они не в собственном городе. Просто варвары, которые ненавидят свой город. Там, где можно было проделать проход на улице Бедзая, они перекопали открытым способом, — сказал городской голова.
Отдельно Сенкевич обратил внимание на работы на улице Бедзая. По его словам, там, где можно было использовать проход, подрядчик вместо этого разрыл улицу открытым способом.
В то же время Сенкевич признал, что подрядчики выполняют необходимые работы в рамках соответствующего постановления, и городские власти не могут им это запретить.
— Мы понимаем, что они действуют в рамках постановления, которое им это позволяет. Мы не можем запретить. И мы понимаем, зачем это делается, но ведь нужно с любовью относиться к родному городу, — добавил мэр.
Напомним, Николаевская ТЭЦ во время ремонта на проспекте Богоявленском повреждает зеленый забор, и не всегда есть возможность пересадить эти кусты. Мэр Александр Сенкевич остался недоволен этими работами и назвал выкопку растений варварской.
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