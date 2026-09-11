«Культура выполнения просто варварская», — Сенкевич раскритиковал работу подрядчиков Николаевской ОВА

Ремонтные работы на улицах Бедзая и 1-й Слободской. Фото: НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал подрядчиков Николаевской ОГА за организацию ремонтных работ в городе, назвав их действия варварскими.

Об этом Александр Сенкевич заявил во время аппаратного совещания в Николаевском городском совете, пишут «НикВести».

В частности, мэр обратил внимание на разрытые улицы на 1-й Слободской и Бедзая. Он отметил, что подрядчики разрыли магистральную улицу в двух местах, после чего засыпали участки грунтом, а покрытие уже начало проседать.

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— Вчера позвонил заместителю председателя ОГА Валентину Гайдаржи по поводу работ подрядчиков на улицах 1-й Слободской и Бедзая. Они перерыли магистральную улицу в двух местах и засыпали её глиной. Там она уже начала проседать, а ближе к бордюру уже провалилась, и туда упала машина. Прошу глав районов и всех, кто там ездит, сообщать им, если вы видите это, чтобы они подсыпали грунт. Понимаю, что асфальтировать сейчас не получится, потому что нужно, чтобы грунт уплотнился, но факт остается фактом — это аварийная ситуация, которая может привести к ДТП. А «ЭЛУ дорог» прошу контролировать процесс, потому что они фактически добыли оттуда суглинок, проложили трубы, а затем засыпали его же суглинком. Прошу взять на контроль, чтобы они не уложили асфальт прямо на суглинок сверху и не сказали, что всё готово, — сказал Александр Сенкевич.

В ответ на это первый заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что городские власти уже провели совместное совещание с подрядчиками ОВА, главами районов и руководителем департамента архитектуры и градостроительства ОВА.

Стороны договорились до 15 сентября обновить контакты со всеми подрядчиками, выполняющими работы в районах города. Подрядчики также должны предоставить графики выполнения работ. Вице-мэр отметил, что в случае невыполнения договоренностей городские власти планируют проводить комиссионные проверки и принимать меры в отношении нарушений правил благоустройства на территории Николаева.

Со своей стороны мэр добавил, что не понимает такого подхода подрядчиков к проведению работ в Николаеве.

— Культура выполнения работ просто варварская. Они просто перекрывают город, не получая у нас никаких документов на это — на проспектах, в пешеходных зонах, на бульварных участках. Вешают какие-то сетки… Это опасно. Действуют так, будто они не в собственном городе. Просто варвары, которые ненавидят свой город. Там, где можно было проделать проход на улице Бедзая, они перекопали открытым способом, — сказал городской голова.

Отдельно Сенкевич обратил внимание на работы на улице Бедзая. По его словам, там, где можно было использовать проход, подрядчик вместо этого разрыл улицу открытым способом.

Ремонтные работы на улице Бедзая и 1-й Слободской. Фото: НикВести

В то же время Сенкевич признал, что подрядчики выполняют необходимые работы в рамках соответствующего постановления, и городские власти не могут им это запретить.

— Мы понимаем, что они действуют в рамках постановления, которое им это позволяет. Мы не можем запретить. И мы понимаем, зачем это делается, но ведь нужно с любовью относиться к родному городу, — добавил мэр.

Напомним, Николаевская ТЭЦ во время ремонта на проспекте Богоявленском повреждает зеленый забор, и не всегда есть возможность пересадить эти кусты. Мэр Александр Сенкевич остался недоволен этими работами и назвал выкопку растений варварской.