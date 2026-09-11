Николаевец залез на эвакуатор, чтобы у него не забрали авто из-за долгов за отопление

Житель Николаева залез на эвакуатор, когда у него пытались забрать машину за долги. Фото: Николаевоблтеплоэнерго

59-летний мужчина в Николаеве задолжал более 78 тысяч гривен за отопление. За долги у него должны были изъять автомобиль. Но когда за ним приехали, мужчина залез на эвакуатор и пытался заблокировать погрузку.

Об этом сообщило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Вчера, 10 сентября, сотрудники облтеплоэнерго, Заводского отдела исполнительной службы, полиции и ГП «СЕТАМ» приехали эвакуировать автомобиль должника. Как сообщается, 59-летний мужчина долгое время не платил за отопление и накопил более 78 тысяч гривен долга.

В рамках исполнительного производства у него должны были изъять Chevrolet Niva 2008 года выпуска. Автомобиль находился в розыске, а затем исполнитель его описал и арестовал. Но когда приехали эвакуировать автомобиль, мужчина начал мешать.

«Мужчина пытался препятствовать изъятию автомобиля и даже залез на эвакуатор, чтобы заблокировать его погрузку. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции», — отметили в облтеплоэнерго.

Житель Николаева взобрался на эвакуатор, когда у него пытались забрать автомобиль за долги. Фото: Николаевоблтеплоэнерго

Автомобиль эвакуировали на площадку ГП «СЕТАМ». Его должны оценить для возможной продажи.

«После этого должник согласился выполнить решение суда об уплате долга и заключить договор о реструктуризации части задолженности, по которой судебный иск еще не подавался. Помимо основного долга, потребителю придется оплатить и расходы, связанные с исполнительными производствами», — сообщили в облтеплоэнерго.

На предприятии обращают внимание, что в случае задолженности можно заключить договор о реструктуризации.

Житель Николаева залез на эвакуатор, когда у него пытались забрать автомобиль за долги. Фото: Николаевоблтеплоэнерго

Напомним, по состоянию на середину августа 2026 года жители Николаева задолжали за тепло более 261 миллиона гривен. Из этой суммы более 29 миллионов гривен приходится на начисления за июль.

Кроме того, государство не вернуло «Облтеплоэнерго» 1,5 миллиарда гривен разницы в тарифах. Из-за этого у предприятия могут арестовать счета.