«Вижу, вы не готовы». Судья Кузьменко объявил перерыв в деле «Николаевские парки» против активиста Рябченко

«Николаевские парки» требуют от активиста опровергнуть три поста в Facebook. Фото: НикВести

В Заводском районном суде Николаева не смогли провести подготовительное заседание по делу по иску коммунального предприятия «Николаевские парки» к общественному активисту Дмитрию Рябченко. КП требует от него опровергнуть информацию в трёх публикациях в соцсетях.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Дело ведёт судья Вячеслав Кузьменко. Интересы коммунального предприятия представляла Юлия Ягодзинская. Сам руководитель КП «Николаевские парки» Дмитрий Чучмай на заседание не пришёл.

Судья уточнил, должны ли стороны подать дополнительные ходатайства, на что представительница истца ответила, что пока в этом нет необходимости.

— Потом вы их не сможете приобщить, — сказал Вячеслав Кузьменко. — Мы 8 сентября отправили ответ на отзыв ответчику, поэтому, возможно, ещё появятся процессуальные документы, — ответила Юлия Ягодзинская. — Суд приобщает материалы на подготовительном заседании. Когда мы перейдем к рассмотрению дела по существу, вы уже не сможете их приобщать, — добавил судья.

Судья Вячеслав Кузьменко. Фото: НикВести Представитель истца Юлия Ягодзинская. Фото: НикВести Активист Дмитрий Рябченко. Фото: НикВести

Ответчик сообщил, что у него также есть дополнительные документы, которые он хочет приобщить к материалам дела — информационные запросы и документы, которые, по его словам, касаются репутации.

Судья отметил, что ответчик должен подготовить копии документов и предоставить их другой стороне. Также суд предложил Дмитрию Рябченко при необходимости обратиться за юридической помощью.

— Я вижу, что вы не совсем готовы к подготовительному заседанию, — сказал судья.

В связи с этим суд объявил перерыв в подготовительном заседании. В беседе с «НикВести» Дмитрий Рябченко рассказал, что иск касается трех его постов в Facebook.

Публикации касались вырубки деревьев в Народном саду, возле стадиона «Эвис» и дальнейшей судьбы древесины, образующейся после обрезки и удаления деревьев.

— В целом сейчас они просят, чтобы я просто опроверг эти посты, — сказал Дмитрий Рябченко.

Однако активист считает, что его публикации не нарушают честь и достоинство предприятия, а оценивать деятельность коммунального предприятия он имеет право как житель города.

В частности, он напомнил, что в отношении предприятия возбуждено пять уголовных дел и составлено 16 административных протоколов.

— Не я возбудил уголовные дела. Возникает вопрос: о какой дискредитации идет речь? — сказал активист.

Отдельно активист обратил внимание на формулировку искового заявления, где, по его словам, говорится о его личной неприязни к предприятию и неизвестных мотивах его действий.

— Я уже четыре года слежу и пишу об их работе. Ну, о каких неизвестных мотивах они пишут? — сказал он.

Как известно, коммунальное предприятие «Николаевские парки» подало в суд на николаевского активиста Дмитрия Рябченко из-за его постов в Facebook. В предприятии считают, что активист распространяет недостоверную информацию и таким образом наносит ущерб его деловой репутации.

На фоне указанного иска Дмитрий Рябченко обнародовал данные ГУНП Николаевской области относительно должностных лиц КП «Николаевские парки», в отношении которых с 2022 года расследуются пять уголовных дел. Среди статей — злоупотребление служебным положением, присвоение или растрата имущества и служебная халатность.

Напомним, в 2025–2026 годах КП «Николаевские парки» неоднократно становилось поводом для критики из-за качества работы. Еще летом 2025 года выяснилось, что весной в городе не высадили ни одного дерева, а на Центральном проспекте засохла бирючина — кусты, которыми КП хотело заменить чугунный забор и закупило за 1,5 миллиона гривен в рамках контракта на 3,5 миллиона. В декабре 2025 года подрядчик, обустраивая парковку возле исторического здания в центре, повредил корни семи деревьев. В начале 2026 года в предприятии заявляли, что с 1 января полностью отказались от подрядчиков и все работы выполняют самостоятельно, а также анонсировали идею выращивать цветы в собственных теплицах. Впрочем, уже в конце марта в КП признали недостаток финансирования на высадку деревьев, которые хотели снести как аварийные, хотя экоинспекция настаивала на проведении профессиональной экспертизы.