Жители Николаева задолжали за тепло ₴261 млн: более ₴19 млн взыскано через суд
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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По состоянию на середину августа этого года жители Николаева задолжали за тепло более 261 миллиона гривен. Из этой суммы более 29 миллионов гривен приходится на начисления за июль.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Отмечается, что в июле суды вынесли 375 решений по долгам на общую сумму почти шесть миллионов гривен. Всего с начала года таких решений уже 1278 на сумму более 19 миллионов гривен.
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Кроме того, Государственная исполнительная служба в июле принудительно взыскала с должников более 2,5 миллиона гривен. С начала 2026 года эта сумма составляет более 15 миллионов гривен.
В компании напомнили, что за услуги за июль потребители должны рассчитаться до конца августа.
Тем, у кого уже есть задолженность, советуют погасить её или заключить договор о реструктуризации, чтобы не доводить дело до суда и принудительного взыскания.
Напомним, что в Николаеве большинство домов ещё не готовы к отопительному сезону. По состоянию на 12 августа акты готовности получили лишь 42 дома.
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