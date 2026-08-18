 Жители Николаева задолжали за тепло ₴261 млн: более ₴19 млн взыскано через суд

  • вторник

    18 августа, 2026

  • 23.7°
    Пасмурно

    Николаев

  • 18 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 23.7° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экономика 20:37, 18 августа, 2026

Жители Николаева задолжали за тепло ₴261 млн: более ₴19 млн взыскано через суд

Підготовка до опалювального сезону. Ілюстративне фото: НикВестиПодготовка к отопительному сезону. Иллюстративное фото: НикВести

По состоянию на середину августа этого года жители Николаева задолжали за тепло более 261 миллиона гривен. Из этой суммы более 29 миллионов гривен приходится на начисления за июль.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

Отмечается, что в июле суды вынесли 375 решений по долгам на общую сумму почти шесть миллионов гривен. Всего с начала года таких решений уже 1278 на сумму более 19 миллионов гривен.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Кроме того, Государственная исполнительная служба в июле принудительно взыскала с должников более 2,5 миллиона гривен. С начала 2026 года эта сумма составляет более 15 миллионов гривен.

В компании напомнили, что за услуги за июль потребители должны рассчитаться до конца августа.

Тем, у кого уже есть задолженность, советуют погасить её или заключить договор о реструктуризации, чтобы не доводить дело до суда и принудительного взыскания.

Напомним, что в Николаеве большинство домов ещё не готовы к отопительному сезону. По состоянию на 12 августа акты готовности получили лишь 42 дома.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Николаев

«А где Федоров?»: в Николаеве активисты с плакатами вновь требовали его назначения министром обороны
В Николаеве родился младенец весом 600 граммов
Украл генератор из ресторана, колонку из магазина и покинул воинскую часть: жителя Николаева приговорили к 6 годам
Реклама
Читайте также:
новости
Кабинет жителя, чат-бот и «умные» счетчики: в Новоодесской общине запланировали цифровизацию

Юлия Лукьяненко
новости
«Всю ночь крики и драки», — жители Николаева жалуются на скопление пьяных людей возле АТБ на площади Победы

Дарина Мельничук
новости
Николаевцы пожаловались на нашествие блох в доме по Театральной — в «Місто для людей» утверждают, что уже дважды травили насекомых

Алина Квитко
новости
«Николаевводоканал» планирует потратить почти ₴6 млн на детали для ремонта аварийных сетей

Дарина Мельничук
новости
В Одессе почти вдвое повысили тариф на воду

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

Украл генератор из ресторана, колонку из магазина и покинул воинскую часть: жителя Николаева приговорили к 6 годам
В Николаеве родился младенец весом 600 граммов
«А где Федоров?»: в Николаеве активисты с плакатами вновь требовали его назначения министром обороны

Николаевцы пожаловались на нашествие блох в доме по Театральной — в «Городе для людей» утверждают, что уже дважды травили насекомых

Мэр Николаева посетил празднование Дня города Тернополя

2 часа назад

«Мы стучали во все двери». Как жители Николаева пытаются защитить зеленую зону от застройки АЗС?

Юлия Бойченко

Главное сегодня