Жители Николаева задолжали за тепло ₴261 млн: более ₴19 млн взыскано через суд

Подготовка к отопительному сезону. Иллюстративное фото: НикВести

По состоянию на середину августа этого года жители Николаева задолжали за тепло более 261 миллиона гривен. Из этой суммы более 29 миллионов гривен приходится на начисления за июль.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

Отмечается, что в июле суды вынесли 375 решений по долгам на общую сумму почти шесть миллионов гривен. Всего с начала года таких решений уже 1278 на сумму более 19 миллионов гривен.

Кроме того, Государственная исполнительная служба в июле принудительно взыскала с должников более 2,5 миллиона гривен. С начала 2026 года эта сумма составляет более 15 миллионов гривен.

В компании напомнили, что за услуги за июль потребители должны рассчитаться до конца августа.

Тем, у кого уже есть задолженность, советуют погасить её или заключить договор о реструктуризации, чтобы не доводить дело до суда и принудительного взыскания.

Напомним, что в Николаеве большинство домов ещё не готовы к отопительному сезону. По состоянию на 12 августа акты готовности получили лишь 42 дома.