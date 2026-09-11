 В Николаевской ОВА отработали меры на случай длительного отсутствия газа зимой

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В Николаевской ОВА отработали меры на случай длительного отсутствия газа зимой

На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаевской области отработали меры на случай длительного отсутствия газа зимой. Фото: Николаевская ОГА

В Николаевской ОГА отработали меры реагирования на возможное длительное отсутствие газоснабжения в зимний период.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Второй этап штабных учений состоялся 10 сентября по поручению исполняющего обязанности начальника ОГА Георгия Решетилова под председательством его заместителя Валентина Гайдаржи. К нему присоединились представители ОГА, районных военных администраций, общин, сил гражданской защиты, предприятий критической инфраструктуры, тепло-, водо— и энергоснабжающих компаний и газораспределительной сети.

— Согласно сценарию учений, в результате массированного вражеского обстрела было нарушено газоснабжение, что создало угрозу стабильной работе систем теплоснабжения, больниц и объектов социальной сферы. На втором этапе отработали ключевые алгоритмы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности городов и общин. В частности, проверили возможность оперативного перевода котельных на альтернативные виды топлива — пеллеты, щепу и дрова. Также отработали обеспечение бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства в условиях блэкаута с использованием мощных генераторных установок, — говорится в сообщении.

На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаевской области отработали действия на случай длительного отсутствия газа зимой. Фото: Николаевская ОГА
На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаевской области отработали действия на случай длительного отсутствия газа зимой. Фото: Николаевская ОГА
На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок тривалої відсутності газу взимку. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаевской области отработали действия на случай длительного отсутствия газа зимой. Фото: Николаевская ОГА

Отдельно отработали возможную частичную эвакуацию жителей многоэтажек, которые могут остаться без отопления. Уточнили маршруты и логистику перемещения людей к местам временного проживания.

Также проверили готовность стационарных и мобильных «Пункт Несокрушимости» принимать людей и обеспечивать их связью, теплом, электроэнергией и горячим питанием.

— Еще одно важное направление — резервы и логистика. Участники проработали вопросы формирования, обновления и защиты запасов горюче-смазочных материалов, твёрдого топлива и необходимых материально-технических средств для оперативной ликвидации аварий, — добавили в ОВА.

По итогам учений в ОГА определили дальнейшие меры по усилению готовности области к возможным ударам по объектам жизнеобеспечения и длительным перебоям с газоснабжением.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение 10 миллионов гривен из резервного фонда бюджета общины на закупку оборудования и капитальный ремонт котельной «Николаевоблтеплоэнерго».

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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