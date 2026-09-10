 В Николаевской области планируется построить модульный ЦНАП стоимостью 1,7 млн ₴

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Главная Новости Экономика 20:57, 10 сентября, 2026

В Николаевской области планируется построить модульный ЦНАП стоимостью 1,7 млн ₴

Відкриття ЦНАПу в одній з громад. Фото: Миколаївська ОВАОткрытие ЦНАПа в одной из общин. Фото: Николаевская ОГА

В Александровке Николаевской области ищут подрядчика для строительства нового модульного ЦНАПа. На работы планируют потратить почти 1,7 миллиона гривен, а завершить их должны до конца этого года.

Соответствующий тендер 9 сентября был опубликован в системе Prozorro, пишут «НикВести».

Модульный центр построят на улице Генерала Подзигуна, 208. Ожидается, что его услугами будут пользоваться 8 514 человек, среди них — 685 переселенцев. Всего в зоне, которую должен охватить проект, проживают около 15 тысяч человек.

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По условиям тендера подрядчик должен обустроить фундамент, подвести к зданию воду и канализацию.

Будет благоустроена и территория вокруг ЦНАПа. Там построят тротуары, высадят 14 деревьев и кустарников и обустроят газон площадью более 122 квадратных метров. Также возле центра должны появиться скамейки, урны и велопарковка.

Напомним, о создании модульного ЦНАПа в Александровке было известно еще в июне. Тогда Николаевская ОГА сообщала «НикВести», что в области строят два таких центра — в Александровской и Новобужской общинах.

Еще четыре модульных ЦНАПа на тот момент уже работали в Вознесенской, Баштанской, Снигуровской и Коблевской общинах. Самый новый из них открыли в Коблевской общине в ноябре 2025 года.

В ОГА поясняли, что строительство и обустройство модульных ЦНАПов происходит в рамках партнерства Программы развития ООН и Европейского Союза «EURecovery — Расширение возможностей общин в Украине».

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в 2026 году планируется открыть пять новых центров предоставления административных услуг в рамках программы Polaris при поддержке Швеции.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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