Родильный дом № 3 в Николаеве стал областным перинатальным центром. Фото: Николаевская ОГА

На базе бывшего роддома №3 в Николаеве создали областной перинатальный центр. Он будет работать как филиал Николаевской областной клинической больницы.

Соответствующие решения депутаты приняли во время сессии Николаевского областного совета 10 сентября, пишут «НикВести».

Депутаты утвердили акт о передаче родильного дома №3 и всего его имущества, в том числе недвижимости, Николаевской областной клинической больнице.

В облсовете пояснили, что это необходимо для объединения договоров в рамках Программы медицинских гарантий и дальнейшего заключения контрактов с Национальной службой здравоохранения Украины.

Также депутаты внесли изменения в устав областной клинической больницы и утвердили положение о ее новом филиале — «Перинатальном центре». Уставный капитал областной больницы увеличат за счет уставного капитала роддома №3.

Сам роддом №3 город передал в собственность области еще в июне. Изначально городские власти планировали создать на его базе собственный современный перинатальный центр, однако от этих планов отказались из-за условий финансирования медицинских услуг.

Мэр Александр Сенкевич во время аппаратного совещания 7 сентября пояснил, что из-за нынешнего количества родов учреждение не сможет получать от НСЗУ достаточно средств для работы в качестве отдельного городского перинатального центра.

— Мы планировали создать городской перинатальный центр. К сожалению, сегодняшние условия работы с Национальной службой здравоохранения не позволяют нам этого сделать. Количество родов не позволяет нам получить необходимое количество средств для работы этого объекта. Он может лишь стать частью областной клинической больницы, — сказал Александр Сенкевич.

По словам мэра, именно создание областного перинатального центра было одной из причин, по которой город передал роддом №3 области.

— Николаев — едва ли не единственный областной центр, в котором нет перинатального центра. Поэтому идея передачи этого объекта как раз и заключалась в создании областного перинатального центра на базе третьего роддома. Мы мечтали создать современный, классный городской перинатальный центр, но, к сожалению, война, — сказал городской голова.

Еще до передачи здания город заказал проект реконструкции роддома под перинатальный центр. По словам Александра Сенкевича, проектная организация уже завершила работу, однако теперь городской совет не может напрямую оплатить ее, поскольку объект больше не принадлежит городу.

Поэтому в горсовете планируют передать области субвенцию, чтобы рассчитаться за уже выполненные проектные работы. Соответствующий проект решения должны подготовить к сентябрьской сессии горсовета.

— Деньги мы предусмотрели, но в связи с тем, что передали этот объект, мы уже не можем заплатить им за выполненные работы. Нужно с ними рассчитаться, работа выполнена. Проект очень хороший. Тогда готовимся к следующей сентябрьской сессии, чтобы передать субвенцию области, — сказал Александр Сенкевич.

Проект реконструкции перинатального центра, представленный в 2024 году. Фото: Николаевский горсовет

Также депутаты облсовета прекратили трудовые отношения с Олегом Ищенко, возглавлявшим роддом №3. В то же время его назначили заведующим вновь созданным филиалом «Перинатальный центр» на период военного положения.

После прекращения или отмены военного положения в течение шести месяцев на должность руководителя филиала должен быть проведен конкурсный отбор.

Передача роддома №3 области

Напомним, что в 2025 году медики родильного дома №3 и ЛШМД Николаева несколько месяцев не получали зарплату. Задержку с выплатой зарплаты медикам связали с тем, что договор с Национальной службой здоровья Украины заключили позже запланированной даты. В марте 2025 года долги погасили.

В январе 2026 года стало известно, что роддом № 3 не получает достаточного финансирования от Национальной службы здравоохранения Украины из-за кризисной демографической ситуации в городе. Учреждение нуждалось в дофинансировании из городского бюджета.

Впоследствии депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о реорганизации медицинской сети города, предусматривающее создание кластерной больницы и передачу одного из родильных домов в собственность области.

9 апреля на сессии Николаевского городского совета депутаты одобрили передачу роддома №3 в собственность области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что присоединение роддома к областной больнице необходимо для сохранения коллектива.

16 апреля депутаты Николаевского областного совета одобрили его передачу в собственность области. 28 мая Николаевский облсовет утвердил акт о принятии роддома №3 в собственность области как целостного имущественного комплекса. Депутаты уменьшили уставный капитал больницы до 1 тысячи гривен.

В июне на заседании экологической комиссии облсовета прозвучало, что у родильного дома есть долги. Предварительно была названа сумма в 4 миллиона гривен.

18 июня Николаевский областной совет проголосовал за присоединение роддома № 3 к областной клинической больнице. Кроме того, депутаты увеличили его уставный капитал до 5,5 миллиона гривен.

Теперь Николаевский областной совет должен завершить реорганизацию родильного дома №3. Для этого на ближайшей сессии депутаты должны закрепить имущество учреждения за областной клинической больницей и внести необходимые изменения в её устав. На базе роддома планируется создать филиал «Перинатальный центр».