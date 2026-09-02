 Реорганизация роддома №3 в Николаеве должна завершиться созданием перинатального центра

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Главная Новости Общество 17:09, 02 сентября, 2026

Реорганизация роддома №3 в Николаеве должна завершиться созданием перинатального центра

Пологовий будинок №3. Фото з відкритих джерелРодильный дом №3. Фото из открытых источников

Николаевский областной совет должен завершить реорганизацию роддома №3. Для этого на ближайшей сессии депутаты должны закрепить имущество учреждения за областной клинической больницей и внести необходимые изменения в ее устав. На базе роддома планируется создать филиал «Перинатальный центр».

Постоянная комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и науки поддержала вынесение вопроса на рассмотрение сессии, пишут «НикВести».

Отметим, что решениями Николаевского городского и Николаевского областного советов коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского городского совета «Родильный дом №3» было передано в областную коммунальную собственность.

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На завершающем этапе предприятие должно быть присоединено к Николаевской областной клинической больнице. В частности, на комиссии рассмотрели вопрос об утверждении передаточного акта. После завершения реорганизации предприятие как отдельное юридическое лицо прекратит своё существование, а его имущество и права перейдут к областной клинической больнице.

Управляющая делами исполнительного аппарата облсовета Татьяна Лабарткава отметила, что речь идет о имущественном комплексе по адресу: улица Киевская, 3. Его планируют закрепить за областной клинической больницей на праве узуфрукта — это предусмотренное законодательством право пользования имуществом.

После этого на базе бывшего роддома планируется создать обособленное подразделение областной больницы — филиал «Перинатальный центр».

Татьяна Лабарткава также заверила, что медики продолжат работать в своих подразделениях, а их зарплаты не должны автоматически выравниваться или уменьшаться из-за реорганизации. В то же время часть административных и хозяйственных должностей объединить.

Отдельно комиссия поддержала вынесение на сессию вопроса о прекращении трудовых отношений с директором роддома № 3 Олегом Ищенко.

— Когда мы перевели роддом в областную коммунальную собственность, в решении было указано — продлить его трудовые отношения. Смена собственника не является основанием для прекращения трудовых отношений. Однако сейчас, когда предприятие в дальнейшем перестанет существовать, мы прекращаем с ним трудовые отношения, — отметила она.

В то же время Олега Ищенко будут рекомендовать на должность руководителя создаваемого перинатального центра.

Напомним, что для ликвидации долгов в родильном доме №3, который Николаевский городской совет передал в собственность области, из областного бюджета выделили 10,55 миллиона гривен. Эти средства были выделены распоряжением Николаевской ОВА от 10 июля.

Передача роддома №3 области

Напомним, что в 2025 году медики роддома №3 и БСПМ Николаева несколько месяцев не получали зарплату. Задержку с выплатой зарплаты медикам связали с тем, что договор с Национальной службой здравоохранения Украины был заключен позже запланированной даты. В марте 2025 года долги были погашены.

В январе 2026 года стало известно, что родильный дом № 3 не получает достаточного финансирования от Национальной службы здравоохранения Украины из-за кризисной демографической ситуации в городе. Учреждение нуждалось в дофинансировании из городского бюджета.

Впоследствии депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о реорганизации медицинской сети города, предусматривающее создание кластерной больницы и передачу одного из родильных домов в собственность области.

9 апреля на сессии Николаевского городского совета депутаты одобрили передачу роддома №3 в собственность области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что присоединение роддома к областной больнице необходимо для сохранения коллектива.

16 апреля депутаты Николаевского областного совета одобрили его передачу в собственность области. 28 мая Николаевский облсовет утвердил акт о принятии родильного дома №3 в собственность области как целостного имущественного комплекса. Депутаты уменьшили уставный капитал больницы до 1 тысячи гривен.

В июне на заседании экологической комиссии облсовета прозвучало, что у родильного дома есть долги. Предварительно была названа сумма в 4 миллиона гривен.

18 июня Николаевский областной совет проголосовал за присоединение роддома № 3 к областной клинической больнице. Кроме того, депутаты увеличили его уставный капитал до 5,5 миллиона гривен.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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