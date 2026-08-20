 Роддому № 3 в Николаеве выделили из бюджета области ₴10,55 млн на погашение задолженности

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Главная Новости Самоуправление 19:14, 20 августа, 2026

Роддому № 3 в Николаеве выделили из бюджета области ₴10,55 млн на погашение задолженности

Для ліквідації боргів у пологовому будинку №3 з бюджету області виділили 10,5 мільйонів гривень. Ілюстративне фото з відкритих джерелДля погашения задолженности в роддоме № 3 из бюджета области выделили 10,5 миллиона гривен. Иллюстративное фото из открытых источников

Для ликвидации задолженности в роддоме №3, который Николаевский городской совет передал в собственность области, из областного бюджета выделили 10,55 миллиона гривен. Эти средства были выделены распоряжением Николаевской ОВА от 10 июля.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА в ответ на запрос «НикВести».

12 августа Николаевская ОВА сообщила, что роддом №3 посетил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов вместе с заместителями. Также отметили, что основная часть задолженности была ликвидирована.

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«Также рассмотрели финансовое состояние роддома и вопросы финансирования по пакетам медицинских услуг НСЗУ. У учреждения была накопленная задолженность, основная часть которой уже погашена. В ближайшее время ожидается полный расчет», — отметили в Николаевской ОВА.

Запрос «НикВести» касался задолженности в родильном доме № 3, о чем ранее говорили на комиссиях горсовета и облсовета и рассказали в сообщении ОВА.

В управлении здравоохранения в ответе указали, что в соответствии с распоряжением Николаевской областной военной администрации от 10 июля № 298-р внесли изменения в областной бюджет на 2026 год. Родильному дому №3 в целом выделили 10,55 миллиона гривен, в том числе на зарплаты и оплату коммунальных услуг.

«Для финансовой поддержки предприятия распоряжением Николаевской областной военной администрации № 298-р от 10.07.2026 «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2026 год» выделены средства КНП ММР «Родильный дом № 3» на общую сумму 10,55 миллиона гривен, в том числе: 5,05 миллиона гривен на оплату коммунальных услуг и энергоносителей и 5,5 миллиона гривен для обеспечения развития и устойчивого функционирования предприятия, в том числе на выплату заработной платы и начислений на неё», — сообщили в управлении здравоохранения.

Также в ответе указали, что после завершения присоединения все права и обязанности «Родильного дома № 3» перейдут к КНП «Николаевская областная клиническая больница».

Відповідь УОЗ Миколаївської ОВА щодо заборгованості у пологовому №3Ответ УОЗ Николаевской ОВА относительно задолженности в роддоме № 3
Відповідь УОЗ Миколаївської ОВА щодо заборгованості у пологовому №3Ответ УОЗ Николаевской ОВА относительно задолженности в роддоме № 3

На сайте Николаевской ОВА на сегодняшний день не опубликовано распоряжение о внесении изменений в бюджет, о котором упомянули в УОЗ. В 2023 году тогдашний глава Николаевской ОВА Виталий Ким обещал, что на официальном сайте будут публиковаться все распоряжения.

Передача родильного дома №3 области

Напомним, что в 2025 году медики роддома №3 и ЛШМД Николаева несколько месяцев не получали зарплату. Задержку с выплатой зарплаты медикам связали с тем, что договор с Национальной службой здравоохранения Украины был заключен позже запланированной даты. В марте 2025 года долги были погашены.

В январе 2026 года стало известно, что родильный дом №3 не получает достаточного финансирования от Национальной службы здравоохранения Украины из-за кризисной демографической ситуации в городе. Учреждение нуждалось в дофинансировании из городского бюджета.

Впоследствии депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о реорганизации медицинской сети города, предусматривающее создание кластерной больницы и передачу одного из родильных домов в собственность области.

9 апреля на сессии Николаевского городского совета депутаты одобрили передачу роддома №3 в собственность области. Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечал, что присоединение роддома к областной больнице необходимо для сохранения коллектива.

16 апреля депутаты Николаевского областного совета одобрили его передачу в собственность области. 28 мая Николаевский облсовет утвердил акт о принятии роддома №3 в собственность области как целостного имущественного комплекса. Депутаты уменьшили уставный капитал больницы до 1 тысячи гривен.

В июне на заседании экологической комиссии облсовета прозвучало, что у родильного дома есть долги. Предварительно была названа сумма в 4 миллиона гривен.

18 июня Николаевский областной совет проголосовал за присоединение роддома № 3 к областной клинической больнице. Кроме того, депутаты увеличили его уставный капитал до 5,5 миллиона гривен.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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