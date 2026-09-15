В Еланце депутаты отложили вопрос проектирования сетей для подвода воды

В Еланке депутаты не поддержали начало проектирования сетей для подвода воды в поселок. Фото из Facebook

Депутаты Еланецкого поселкового совета не поддержали рассмотрение вопроса о подготовке проектно-сметной документации для строительства сетей централизованного водоснабжения в Еланке. Речь идет о подведении воды к поселку в рамках проекта магистрального водопровода, на строительство которого государство уже выделило более 237 миллионов гривен.

Вопрос рассматривался во время сессии Еланецкого поселкового совета.

До этого, 26 августа, депутаты Николаевского областного совета рекомендовали Еланецкой громаде предусмотреть около 1,5 миллиона гривен на подготовку проектно-сметной документации для внутренних сетей водопровода. Тогда отмечалось, что государство готово финансировать строительство магистральной части водопровода, однако громаде необходимо обеспечить сети, по которым вода будет поступать непосредственно в населенный пункт.

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Проект предусматривает подачу воды из Софиевского водохранилища. По словам представителей регионального офиса водных ресурсов, это должно стать альтернативой подземным водам, запасы которых в районе сокращаются.

Во время сессии Еланецкого поселкового совета депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко подчеркнула, что этот вопрос уже обсуждался на уровне области, и попросила включить его в повестку дня заседания сессии Еланецкого поселкового совета.

Начальник отдела водных отношений и бассейнового взаимодействия Регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области Анатолий Грищенко пояснил, что проект всего водопровода был разработан еще в 2021 году, а в 2023 году его скорректировали. По его словам, на проект уже потратили около 3,8 миллиона гривен. Он также заявил, что альтернативы подземным водам для Еланец фактически нет.

— Сейчас проектная документация уже разработана, она дважды проходила экспертизу, она утверждена. То есть назад пути уже нет. Кто-то, может, думает, что будут артезианские скважины, но, к сожалению, это не вариант для Еланицкого, Арбузинского и Братского районов. Потому что здесь залегают кристаллические породы, граниты. Подземных вод здесь нет, — говорит Анатолий Грищенко.

В то же время в ходе обсуждения депутаты не пришли к единому мнению относительно необходимости и стоимости проектирования. В частности, какие именно населенные пункты и улицы должна охватывать сеть.

Также депутаты поставили под сомнение расчеты стоимости проектирования. В разное время на заседаниях называли разные суммы.

— Прошел один день, написали 50, потом сказали пять, а сейчас нет. Ну, а что это за расчеты? Кто их делает?, — отметил один из депутатов.

Во время голосования предложение включить вопрос о разработке проектно-сметной документации в повестку дня поддержали лишь трое депутатов. Решение не набрало необходимого количества голосов.

В то же время депутаты поддержали предложение дополнительно рассмотреть этот вопрос на заседаниях постоянных комиссий.

Напомним, что в апреле 2026 года стало известно, что экологическая комиссия Николаевского облсовета вновь собиралась выехать в Еланецкую общину — на этот раз из-за заброшенных колодцев, моста и загрязненной реки. Тогда же напомнили, что ещё в марте 2026 года комиссия уже проверяла состояние моста через реку Громоклия в селе Возсиятском и плотины, и состояние моста назвали критическим. Выяснилось, что ни мост, ни колодцы в общине не находятся ни на чьём балансе.