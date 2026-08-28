Государство готово профинансировать строительство водопровода до Еланца, но общине необходимо найти ₴1,5 млн на реализацию проекта

Государство готово профинансировать строительство водопровода до Еланца. Фото из Facebook

В Николаевской области могут возобновить работы по строительству водопровода к поселку Еланец. Государство уже выделило более 237 миллиона гривен на строительство магистрального водопровода, однако для подвода воды непосредственно к жителям Еланца громаде необходимо подготовить проектно-сметную документацию и выделить на это около 1,5 миллиона гривен.

Об этом шла речь во время совместного заседания депутатских комиссий Николаевского областного совета 26 августа, пишут «НикВести».

С депутатским обращением по поводу строительства водопровода в Еланце выступила депутат облсовета Татьяна Демченко. По её словам, она направила обращение ещё в середине апреля, однако вопрос до сих пор остаётся нерешённым.

Она отметила, что водоснабжение в Еланце отсутствует с 2005 года. По её словам, часть жителей пользуется скважинами, однако не все могут позволить себе их обустроить из-за высокой стоимости бурения.

Кроме того, по словам депутата, подземные воды в районе постепенно истощаются. Она призвала областной совет помочь сдвинуть вопрос с мертвой точки и провести выездное заседание комиссий в Еланке, чтобы выслушать позицию местных жителей и представителей общины.

— Если бы состоялось выездное заседание комиссий, люди сказали бы, нужна ли вода в Еланке или нет. Потому что, повторюсь ещё раз, подсчитано, что один кубометр воды будет стоить около 40 гривен, — отметила Татьяна Демченко.

Начальница регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области Наталья Жадан подтвердила, что государственное финансирование на строительство водопровода предусмотрено. Речь идет о 237,4 миллиона гривен в рамках программы устойчивого развития.

В то же время этот проект разрабатывался ранее, поэтому его необходимо актуализировать и получить новое экспертное заключение.

— Мы поддерживаем этот проект в связи с тем, что баланс подземных и поверхностных вод исчерпан. Мы видим, что у нас постоянное маловодье. Мы видим, что в связи с подрывом Каховской ГЭС упал дебит грунтовых и подземных вод. И поэтому мы сегодня развиваем политику, чтобы это было под контролем, — отметила Наталья Жадан.

По словам Натальи Жадан, общий замысел предусматривает подачу воды из Софиевского водохранилища. Первый этап реализации проекта касается Софиевки, где уже определили подрядчика. На него в этом году выделено 25 миллионов гривен, а общая сметная стоимость работ в Софиевке составляет около 56 миллионов гривен.

После этого воду планируют подавать дальше — в частности, в Еланецкую громаду. В перспективе к водопроводу смогут подключиться также 14 других населенных пунктов.

— Мы предлагаем за счет средств регионального офиса скорректировать существующий проект, пересчитать его, чтобы проект был действующим, получить новое экспертное заключение для того, чтобы государство смогло в дальнейшем выделить средства, — добавила Наталья Жадан.

Однако согласно условиям проекта для Еланца необходимо будет обустроить внутренние сети. По предварительным расчетам, на подготовку документации потребуется около 1,5 миллиона гривен. Региональный офис водных ресурсов обращался к общине с запросом о готовности обеспечить внутреннюю разводку водопровода. В ответ громада указала на потребность в около 50 миллионов гривен на внутренние сети, однако не подтвердила готовность к финансированию ни самих работ, ни разработки проекта.

— 50 миллионов гривен, мы понимаем, это очень большие средства, их сейчас трудно найти, но можно начинать с самого начала — хотя бы разработать проект начальной сети, попытаться подвести эту воду к населенному пункту, а потом уже продолжать, — отметила Наталья Жадан.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на то, что поселковый совет планирует направить около 10 миллионов гривен на софинансирование ремонта двух областных дорог. Заместитель председателя Вознесенской районной военной администрации Иван Белоколь отметил, что община могла бы пересмотреть распределение этих средств и часть направить на проект водоснабжения.

— Депутаты могут выделить меньше средств на дороги, если это будет совместное решение депутатов, и перенаправить часть средств на проектную документацию. Потому что, если есть государственные средства, я не вижу смысла их терять, — отметил Иван Билополь.

Участники заседания подчеркнули, что государство готово профинансировать именно строительство магистрального водопровода, а от общины на данном этапе необходимы средства на проектирование внутренней сети.

Отдельно в ходе заседания возник вопрос о земельных участках, через которые должен проходить водопровод. Депутаты заявили, что на части этих участков были выданы разрешения на строительство двух автозаправочных станций. По словам представителей водного управления, в ходе обследования выяснилось, что земельные участки пересекаются с территорией, предусмотренной проектом водопровода.

В связи с этим члены комиссии решили запросить у Еланецкого поселкового совета документы, на основании которых на этих участках было согласовано строительство АЗС.

По итогам заседания члены комиссии поддержали несколько предложений. В частности, они рекомендовали Еланецкому поселковому совету пересмотреть распределение бюджета и предусмотреть около 1,5 миллиона гривен на подготовку проектно-сметной документации для внутренних сетей водопровода.

Кроме того, областной совет запросит документы о разрешениях на строительство двух АЗС на земельных участках, предусмотренных для водопровода.

За предложения проголосовали члены комиссий. Решение было поддержано.

Напомним, что в 2023 году в поправках к государственному бюджету было предусмотрено выделение средств на программу по обеспечению питьевой водой жителей населенных пунктов в Еланецкой общине Николаевской области.

Напомним, в мае 2026 года председателю Еланецкого поселкового совета Вознесенского района Николаевской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением при реализации проекта по установке водонапорной башни.



До этого, в апреле 2026 года, стало известно, что экологическая комиссия Николаевского облсовета вновь собиралась выехать в Еланецкую общину — на этот раз из-за заброшенных колодцев, моста и загрязненной реки. Тогда же напомнили, что ещё в марте 2026 года комиссия уже проверяла состояние моста через реку Громоклия в селе Возсиятском и плотины, и состояние моста назвали критическим. Выяснилось, что ни мост, ни колодцы в общине не находятся на чьём-либо балансе.