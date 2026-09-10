В Николаеве 10 сентября трамваи и троллейбусы не будут развозить очищенную воду

Автобус, на котором развозят очищенную воду. Фото: Николаевлектротранс

В четверг, 10 сентября, в Николаеве не будут развозить очищенную воду на трамвае и троллейбусе.

Об этом сообщили в «Николаевлектротрансе».

Отмечается, что также не будет работать стационарная точка выдачи воды на улице Евгения Ещенко (Андреева-Палагнюка), 17.

Реклама

Это связано с плановыми регламентными работами по обслуживанию оборудования. В течение дня также будет проводиться обработка всех емкостей для очищенной воды.

Плановое обслуживание проводится каждый второй четверг месяца. Следующие даты — 8 октября, 12 ноября и 10 декабря.

В эти дни жители могут воспользоваться другими пунктами выдачи очищенной воды в Николаеве. На официальном сайте можно найти перечень пунктов выдачи воды.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возобновили полноценную работу всех мобильных пунктов выдачи очищенной воды. За первую неделю после завершения технических работ жители города получили почти 200 тысяч литров питьевой воды.