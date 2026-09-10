 В Николаеве 10 сентября трамваи и троллейбусы не будут развозить очищенную воду

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Главная Новости Общество 2:04, 10 сентября, 2026

В Николаеве 10 сентября трамваи и троллейбусы не будут развозить очищенную воду

Автобус, яким развозить очищену воду. Фото: МиколаївелектротрансАвтобус, на котором развозят очищенную воду. Фото: Николаевлектротранс

В четверг, 10 сентября, в Николаеве не будут развозить очищенную воду на трамвае и троллейбусе.

Об этом сообщили в «Николаевлектротрансе».

Отмечается, что также не будет работать стационарная точка выдачи воды на улице Евгения Ещенко (Андреева-Палагнюка), 17.

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Это связано с плановыми регламентными работами по обслуживанию оборудования. В течение дня также будет проводиться обработка всех емкостей для очищенной воды.

Плановое обслуживание проводится каждый второй четверг месяца. Следующие даты — 8 октября, 12 ноября и 10 декабря.

В эти дни жители могут воспользоваться другими пунктами выдачи очищенной воды в Николаеве. На официальном сайте можно найти перечень пунктов выдачи воды.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возобновили полноценную работу всех мобильных пунктов выдачи очищенной воды. За первую неделю после завершения технических работ жители города получили почти 200 тысяч литров питьевой воды.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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