В августе жители Николаева набрали почти 8,8 млн литров очищенной воды в пунктах «Николаевоблтеплоэнерго»
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В августе жители Николаева получили почти 8,8 миллиона литров бесплатной очищенной воды в пунктах выдачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
С начала 2026 года предприятие выдало около 68 миллионов литров такой воды.
В настоящее время в городе работают 79 точек выдачи. Специалисты предприятия проводят их обслуживание, регламентные работы и проверку качества воды.
Карта расположения точек и данные о качестве воды доступны по ссылке.
Напомним, что в июне жители Николаева продолжали пользоваться бесплатными пунктами выдачи очищенной воды и набрали более 9 миллионов литров.
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