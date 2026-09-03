 В августе жители Николаева набрали почти 8,8 млн литров очищенной воды в пунктах «Николаевоблтеплоэнерго»

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Главная Новости Общество 13:21, 03 сентября, 2026

В августе жители Николаева набрали почти 8,8 млн литров очищенной воды в пунктах «Николаевоблтеплоэнерго»

У Миколаєві за серпень набрали майже 8,8 млн літрів очищеної води. Ілюстративне фото НикВестиВ Николаеве за август было раздано почти 8,8 млн литров очищенной воды. Иллюстративное фото НикВести

В августе жители Николаева получили почти 8,8 миллиона литров бесплатной очищенной воды в пунктах выдачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

С начала 2026 года предприятие выдало около 68 миллионов литров такой воды.

В настоящее время в городе работают 79 точек выдачи. Специалисты предприятия проводят их обслуживание, регламентные работы и проверку качества воды.

Карта расположения точек и данные о качестве воды доступны по ссылке.

Напомним, что в июне жители Николаева продолжали пользоваться бесплатными пунктами выдачи очищенной воды и набрали более 9 миллионов литров.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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