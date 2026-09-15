В Николаеве оцифровали коллекцию первой исследовательницы таврийской росписи. Фото: Николаевский областной краеведческий музей

Коллекцию первой исследовательницы таврийской росписи Евгении Бондаренко и ведущей мастерицы Любови Паранюк оцифровали. Эти работы скоро можно будет увидеть в электронном формате.

Об этом сообщили в Николаевском областном краеведческом музее.

Таврическая роспись — самобытное направление украинского декоративно-прикладного искусства Причерноморья, сочетающее морскую тематику со степными мотивами и символикой оберегов. В ноябре 2025 года его официально включили в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Коллекцию оцифровали в августе Николаевский областной краеведческий музей совместно с Центром обучения и образования взрослых «Південь». В цифровую коллекцию войдут работы первой исследовательницы таврийской росписи Евгении Бондаренко, произведения Любови Паранюк, работы николаевских художниц и выпускниц образовательных инициатив по изучению «таврийки».

В Николаеве оцифровали коллекцию первой исследовательницы таврической росписи. Фото: Николаевский областной краеведческий музей В Николаеве оцифровали коллекцию первой исследовательницы таврийской росписи. Фото: Николаевский областной краеведческий музей В Николаеве оцифровали коллекцию первой исследовательницы таврийской росписи. Фото: Николаевский областной краеведческий музей

В музее рассказали, что в их фондах хранится 55 работ Евгении Бондаренко.

«Именно Евгения Бондаренко обратила внимание на необычные орнаменты, которыми были расписаны стены домов в Кинбурне. Она собирала образцы, изучала их стиль, технику и символику, систематизировала свои знания и назвала этот вид народного искусства таврийской росписью. Благодаря её исследовательской и творческой работе эта традиция обрела новую жизнь», — рассказали в музее об исследовательнице.

В музее отметили, что Евгения Бондаренко также создавала свои работы в технике таврийской росписи. Эти работы помогают лучше понять истоки техники, а творчество Любови Паранюк — уже её развитие сегодня.

В Николаеве оцифровали коллекцию первой исследовательницы таврийской росписи. Фото: Николаевский областной краеведческий музей В Николаеве оцифровали коллекцию первой исследовательницы таврийской росписи. Фото: Николаевский областной краеведческий музей

Работы будут представлены на новом сайте. В музее рассказывают, что можно будет больше узнать о таврийской росписи и научиться отличать подлинные произведения от стилизованных под неё.

Ранее сообщалось, что в Николаеве оцифруют 500 исторических фотографий и негативов, хранящихся в фондах Николаевского областного краеведческого музея, Музея судостроения и флота, а также народного музея Николаевского судостроительного завода.

Произведения в цифровом формате

Напомним, что в Николаеве оцифровка музейных фондов продолжается уже несколько лет и охватывает не только фотографии, но и другие экспонаты. Так, в мае 2026 года в городе оцифровали более 100 предметов для онлайн-коллекции индустриального наследия юга Украины, а чуть ранее, в декабре 2025 года количество оцифрованных музейных артефактов, доступных в онлайн-музее и книге, превысило 300.

В январе 2026 года оцифровкой занималась и Николаевская областная библиотека, которая оцифровала 122 редких издания XVIII — начала XX веков.

Активно оцифровывался и краеведческий музей: ещё в декабре 2024 года он получил профессиональное фотооборудование для оцифровки старинных печатных изданий, раритетных книг и карт, а ранее в том же году, в ноябре, из фондов краеведческого и художественного музея имени Верещагина оцифровали 430 экспонатов графики второй половины ХХ века, а в октябре 2024 года — ещё 110 графических музейных экспонатов из коллекции краеведческого музея.