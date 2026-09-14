 Патрульные оштрафовали водителя, который дрифтовал в центре Николаева

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Патрульные оштрафовали водителя, который дрифтовал в центре Николаева

У Миколаєві водій ВАЗ влаштував дрифт у центрі міста. Фото: vuso.uaВ Николаеве водитель ВАЗа устроил дрифт в центре города. Фото: vuso.ua

Водитель ВАЗ в Николаеве устроил дрифт на перекрестке улиц Соборной и Марка Кропивницкого (Потемкинской). Его нашли правоохранители по видео в соцсети.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

Патрульные сообщили, что водитель ВАЗ грубо нарушил Правила дорожного движения на перекрестке улиц Соборной и Марка Кропивницкого, устроив дрифт.

Правоохранители установили личность водителя и привлекли его к ответственности.

«Водитель не отрицал своего правонарушения. Инспекторы составили на водителя постановление по части 2 статьи 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на дороге) КоАП», — сообщили патрульные.

Напомним, в департаменте ЖКХ рассказали, почему в Николаеве не смогли наказать нарушителей на шумных мотоциклах. Несмотря на решение горсовета Николаева о запрете движения транспорта, создающего чрезмерный шум, привлечь нарушителей к ответственности не удалось. С вступлением в силу новых Правил благоустройства появится возможность налагать штрафы как сотрудникам мэрии, так и полиции.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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