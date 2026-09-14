 В Первомайском районе зарегистрирован первый случай гриппа А этой осенью

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Главная Новости Общество 18:47, 14 сентября, 2026

В Первомайском районе зарегистрирован первый случай гриппа А этой осенью

На Первомайщині зафіксували перший випадок грипу А цієї осені. Ілюстративне фото: Печерська районна в місті Києві державна адміністраціяВ Первомайском районе зафиксирован первый случай гриппа А этой осенью. Иллюстративное фото: Печерская районная государственная администрация в городе Киеве

В Николаевской области подтвердили первый в этом осеннем сезоне случай гриппа А. Заболевание выявили у мужчины из Первомайского района, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Новый эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в области начнется 28 сентября, сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

«Несмотря на то, что эпидемический сезон еще не начался, в Первомайском районе был зарегистрирован первый в этом осеннем сезоне подтвержденный случай гриппа А у мужчины», — отметили в центре.

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Медики подчеркивают, что грипп обычно начинается внезапно. Среди основных симптомов — высокая температура, головная боль, боль в мышцах и суставах, сильная слабость, сухой кашель и боль в горле. Насморк может появиться позже.

По данным центра, грипп А более изменчив по типам вируса и может вызывать масштабные вспышки заболевания. Грипп В передается только от человека к человеку и также может приводить к осложнениям, в частности к бронхиту и пневмонии.

Особое внимание медики советуют обращать на симптомы, которые могут свидетельствовать о тяжелом течении болезни. Среди них — затрудненное дыхание, одышка, боль в груди или животе, спутанность сознания и сильная вялость. В таких случаях рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Одним из способов снизить риск тяжелого течения гриппа остается вакцинация.

«Вакцинация остается самым эффективным способом защиты, который существенно снижает риск тяжелого течения болезни. Оптимально делать прививку накануне сезона заболеваемости (осенью)», — говорится в сообщении.

Также медики советуют регулярно мыть руки, по возможности избегать контакта с больными и пользоваться масками в местах скопления людей во время роста заболеваемости.

Напомним, что в ряде регионов Украины растет спрос на отдельные лекарственные средства, из-за чего запасы препаратов в аптеках сокращаются. В некоторых случаях имеющихся запасов может хватить лишь на 2–3 недели.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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