В Николаевской области собака покусала восьмилетнего мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии

В Николаевской области собака напала на восьмилетнего мальчика. Иллюстративное фото: Canva

В селе Подлесное Новоодесской общины собака напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил многочисленные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел 13 сентября. По данным правоохранителей, мальчик играл возле забора на территории домовладения. На соседнем дворе была привязана собака породы среднеазиатская овчарка.

Отмечается, что животное перепрыгнуло через сетчатый забор и напало на ребенка. На крики мальчика прибежали его мать и владелица собаки, которые находились неподалеку.

Медики сообщили о происшествии полиции после того, как мальчика доставили в больницу. Ребёнок получил травмы головы и туловища. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений.

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения и проводят досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске 7-летний мальчик пострадал после нападения собаки породы среднеазиатская овчарка. Животное выбежало из двора частного дома и набросилось на ребенка, когда он вместе с 14-летним братом шел по улице.