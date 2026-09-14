 В Николаевской области собака покусала восьмилетнего мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии

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В Николаевской области собака покусала восьмилетнего мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии

На Миколаївщині собака напав на восьмирічного хлопчика. Ілюстративне фото: CanvaВ Николаевской области собака напала на восьмилетнего мальчика. Иллюстративное фото: Canva

В селе Подлесное Новоодесской общины собака напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил многочисленные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел 13 сентября. По данным правоохранителей, мальчик играл возле забора на территории домовладения. На соседнем дворе была привязана собака породы среднеазиатская овчарка.

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Отмечается, что животное перепрыгнуло через сетчатый забор и напало на ребенка. На крики мальчика прибежали его мать и владелица собаки, которые находились неподалеку.

Медики сообщили о происшествии полиции после того, как мальчика доставили в больницу. Ребёнок получил травмы головы и туловища. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений.

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения и проводят досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске 7-летний мальчик пострадал после нападения собаки породы среднеазиатская овчарка. Животное выбежало из двора частного дома и набросилось на ребенка, когда он вместе с 14-летним братом шел по улице.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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