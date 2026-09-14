В Николаевской области собака покусала восьмилетнего мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В селе Подлесное Новоодесской общины собака напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил многочисленные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Инцидент произошел 13 сентября. По данным правоохранителей, мальчик играл возле забора на территории домовладения. На соседнем дворе была привязана собака породы среднеазиатская овчарка.
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Отмечается, что животное перепрыгнуло через сетчатый забор и напало на ребенка. На крики мальчика прибежали его мать и владелица собаки, которые находились неподалеку.
Медики сообщили о происшествии полиции после того, как мальчика доставили в больницу. Ребёнок получил травмы головы и туловища. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений.
Полицейские устанавливают обстоятельства нападения и проводят досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Вознесенске 7-летний мальчик пострадал после нападения собаки породы среднеазиатская овчарка. Животное выбежало из двора частного дома и набросилось на ребенка, когда он вместе с 14-летним братом шел по улице.
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