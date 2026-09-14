На Николаевщине пьяный водитель Toyota съехал в кювет: пострадала 15-летняя пассажирка
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В Вознесенском районе 35-летний водитель автомобиля Toyota Avensis в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.
Авария произошла около 22:00 13 сентября на автодороге Р-75 «Тымково – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка». По предварительным данным, водитель Toyota Avensis двигался в направлении Домановки, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Её госпитализировали в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами. Ещё один 35-летний пассажир и водитель не пострадали.
Полицейские установили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Экспертиза показала 3,0 промилле алкоголя.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее за собой причинение потерпевшей тяжкого телесного повреждения.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до восьми лет.
Напомним, 12 сентября в Баштанском районе произошло ДТП: столкнулись мопед Viper Wind и микроавтобус Mercedes Vito. В результате аварии погиб 36-летний водитель мопеда.
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