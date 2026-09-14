На Николаевщине пьяный водитель Toyota съехал в кювет: пострадала 15-летняя пассажирка

Пьяный водитель Toyota съехал в кювет, пострадала девочка. Фото: ГУНП Николаевской области

В Вознесенском районе 35-летний водитель автомобиля Toyota Avensis в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.

Авария произошла около 22:00 13 сентября на автодороге Р-75 «Тымково – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка». По предварительным данным, водитель Toyota Avensis двигался в направлении Домановки, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Пьяный водитель Toyota съехал в кювет, пострадала девочка. Фото: ГУНП Николаевской области Пьяный водитель Toyota съехал в кювет, пострадала девочка. Фото: ГУНП Николаевской области

В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Её госпитализировали в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами. Ещё один 35-летний пассажир и водитель не пострадали.

Полицейские установили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Экспертиза показала 3,0 промилле алкоголя.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее за собой причинение потерпевшей тяжкого телесного повреждения.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до восьми лет.

Напомним, 12 сентября в Баштанском районе произошло ДТП: столкнулись мопед Viper Wind и микроавтобус Mercedes Vito. В результате аварии погиб 36-летний водитель мопеда.