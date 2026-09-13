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Главная Новости Инциденты 16:17, 13 сентября, 2026

В ДТП в Николаевской области погиб мотоциклист

У ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: НацполіціяВ ДТП в Николаевской области погиб мотоциклист. Фото: Нацполиция

В селе Марьевка Баштанского района 12 сентября произошло ДТП: столкнулись мопед Viper Wind и микроавтобус Mercedes Vito. В результате аварии погиб 36-летний водитель мопеда.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Авария произошла около 16:20 12 сентября на трассе Н-11 «Днепр — Николаев». По предварительным данным, водитель мопеда выезжал с прилегающей территории на проезжую часть и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito, который двигался в направлении Николаева.

У ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: НацполіціяВ ДТП в Николаевской области погиб мотоциклист. Фото: Нацполиция

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия. 53-летний водитель микроавтобуса не пострадал.

Следователи полиции предварительно квалифицировали ДТП по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полицейские ищут свидетелей ДТП или людей, располагающих информацией об аварии, и просят обращаться по номеру 093-714-45-20 или 102.

Напомним, 12 сентября в Новоодесской общине автомобиль Chevrolet съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадали водительница и пассажир.

Накануне, 11 сентября, в результате столкновения трех автомобилей травмы получили четверо человек. ДТП произошло на трассе М-05 «Одесса — Киев» недалеко от Кривого Озера.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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