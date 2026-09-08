Житель Николаевца может получить 10 лет за кражу духов из магазина

Парфюмерный магазин. Иллюстративное фото: Aromateque

В Николаеве задержали мужчину, который вынес из магазина духи, не заплатив за них. Когда сотрудницы попытались его остановить, он оттолкнул их и сбежал с товаром. Мужчине уже сообщили о подозрении в грабеже, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что ограбление произошло днём 7 сентября в одном из магазинов Николаева. Работница сообщила в полицию об инциденте.

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Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения и через несколько часов установили личность мужчины и его местонахождение. Им оказался 36-летний житель Николаева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Полицейские задержали его, но похищенный товар мужчина уже успел продать.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. Правоохранители также устанавливают местонахождение похищенных духов.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске 51-летнего мужчину подозревают в краже мопеда Suzuki. По данным полиции, он откатил чужое транспортное средство на соседнюю улицу, чтобы спрятать его. При этом мужчина уже находился в розыске в связи с другой кражей мопеда.