 В Николаеве нашли мужчину, которого подозревают в повреждении могил

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Главная Новости Правосудие 18:48, 07 сентября, 2026

В Николаеве нашли мужчину, которого подозревают в повреждении могил

В Николаеве полицейские нашли 35-летнего местного жителя, которого подозревают в повреждении надгробий на трёх могилах. Инцидент произошёл на кладбище в микрорайоне Варваровка.

Об этом сообщили в Нацполиции.

У Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: НацполіціяВ Николаеве нашли мужчину, которого подозревают в осквернении могил. Фото: Нацполиция
У Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: НацполіціяВ Николаеве нашли мужчину, которого подозревают в осквернении могил. Фото: Нацполиция

Отмечается, что 6 сентября в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала об оскверненной могиле. На месте правоохранители также обнаружили поврежденные надгробные плиты еще на двух местах захоронений.

Полицейские установили личность мужчины, который, по их данным, может быть причастен к инциденту. Он объяснил, что был в нетрезвом состоянии, когда у него случился приступ агрессии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — надругательство над могилой или другим местом захоронения из хулиганских побуждений.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в уничтожении надгробий в Баштанском районе.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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