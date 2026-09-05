Взломал камеру хранения и похитил сумку: в Николаеве задержали 47-летнего мужчину
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаеве мужчина повредил замок на камере хранения в супермаркете и похитил сумку 70-летней женщины. В ней были деньги, ювелирные украшения и личные вещи. Полицейские нашли подозреваемого и часть похищенного имущества.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
По данным правоохранителей, женщина оставила сумку в камере хранения, пока делала покупки. В это время мужчина повредил замок ячейки, забрал вещи и скрылся.
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Полицейские установили, что к краже причастен 47-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за имущественных преступлений.
Во время задержания у него изъяли сумку с частью денег и ювелирными изделиями потерпевшей. После завершения необходимых процедур вещи должны быть возвращены владелице.
Мужчине уже сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Южноукраинске 51-летнего мужчину подозревают в краже мопеда Suzuki. По данным полиции, он откатил чужой транспорт на соседнюю улицу, чтобы спрятать. При этом мужчина уже находился в розыске из-за другой кражи мопеда.
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