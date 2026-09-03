В Николаевской области произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла: травмы получил 16-летний водитель

В Николаевской области произошло столкновение легковушки и мотоцикла. Фото: Нацполиция

В Николаевской области в поселке Врадиевка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Пострадал 16-летний мотоциклист.

Как сообщили в полиции Николаевской области, ДТП произошло вчера, 2 сентября, около 18:50 на перекрестке улиц Героев Врадиевщины и Героев Украины. Столкнулись Volkswagen Caddy, которым управляла 35-летняя женщина, и мотоцикл Viper ZS200A-3 под управлением 16-летнего юноши.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и сейчас находится в больнице. Его 15-летний пассажир не пострадал. Водитель автомобиля также не получила травм — оба отказались от медицинской помощи.

В Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Фото: Нацполиция В Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Фото: Нацполиция

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения. Статья предусматривает до трех лет ограничения свободы и запрет на управление транспортными средствами на такой же срок.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства столкновения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в воскресенье, 30 августа, в Врадиевской общине Первомайского района произошло ДТП с участием мотоциклистки, в результате которого получили травмы водительница и её 5-летний пассажир.