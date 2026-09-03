 В Николаевской области произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла: травмы получил 16-летний водитель

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Главная Новости Инциденты 12:54, 03 сентября, 2026

В Николаевской области произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла: травмы получил 16-летний водитель

На Миколаївщині зіткнулися легковик та мотоцикл. Фото: НацполіціяВ Николаевской области произошло столкновение легковушки и мотоцикла. Фото: Нацполиция

В Николаевской области в поселке Врадиевка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Пострадал 16-летний мотоциклист.

Как сообщили в полиции Николаевской области, ДТП произошло вчера, 2 сентября, около 18:50 на перекрестке улиц Героев Врадиевщины и Героев Украины. Столкнулись Volkswagen Caddy, которым управляла 35-летняя женщина, и мотоцикл Viper ZS200A-3 под управлением 16-летнего юноши.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и сейчас находится в больнице. Его 15-летний пассажир не пострадал. Водитель автомобиля также не получила травм — оба отказались от медицинской помощи.

На Миколаївщині зіткнулися легковик та мотоцикл. Фото: НацполіціяВ Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині зіткнулися легковик та мотоцикл. Фото: НацполіціяВ Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Фото: Нацполиция

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения. Статья предусматривает до трех лет ограничения свободы и запрет на управление транспортными средствами на такой же срок.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства столкновения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в воскресенье, 30 августа, в Врадиевской общине Первомайского района произошло ДТП с участием мотоциклистки, в результате которого получили травмы водительница и её 5-летний пассажир.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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