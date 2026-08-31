 В Николаевской области пьяная водительница мотоцикла вместе с ребенком попала в ДТП

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Главная Новости Инциденты 13:09, 31 августа, 2026

В Николаевской области пьяная водительница мотоцикла вместе с ребенком попала в ДТП

В воскресенье, 30 августа, в Врадиевской общине Первомайского района произошло ДТП с участием мотоциклистки, в результате которого пострадали водительница и её 5-летний пассажир.

Как сообщили в полиции Николаевской области, ДТП произошло около 18:40 на автодороге «Новониколаевское — Коваливка» возле села Богемка.

По данным правоохранителей, 26-летняя водительница мотоцикла Forte BS-200 не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и упала на дорожное покрытие. В результате этого получили травмы водительница и её 5-летний пассажир.

Обоих доставили в медицинское учреждение. Ребёнок пока остаётся в больнице.

П’яна водійка мотоцикла разом з дитиною потрапила в ДТП на Миколаївщині. Фото: НацполіціяПьяная водительница мотоцикла вместе с ребенком попала в ДТП в Николаевской области. Фото: Нацполиция

После аварии водительницу проверили на состояние опьянения. Результат показал 0,6 промилле алкоголя.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что утром 29 августа в Галициновом Николаевского района два мотоцикла столкнулись с пассажирским автобусом. Пострадали 14— и 16-летние водители мотоциклов. Обоих ребят доставили в больницу, старший из них находится в реанимации.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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