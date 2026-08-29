В Николаевской области двое подростков на мотоциклах врезались в автобус на остановке: они находятся в больнице

В Николаевской области двое подростков на мотоциклах врезались в автобус на остановке. Фото: Национальная полиция Николаевской области

Утром 29 августа в Галициново Николаевского района два мотоцикла столкнулись с пассажирским автобусом. Пострадали 14— и 16-летние водители мотоциклов. Обоих ребят доставили в больницу, старший из них находится в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла около 06:50 на проспекте Мира. По предварительным данным, автобус под управлением 68-летнего водителя остановился на остановке. В этот момент два мотоцикла столкнулись с автобусом.

14-летний и 16-летний водители получили травмы различной степени тяжести. 16-летнего парня госпитализировали в реанимацию, 14-летний находится в стационарном отделении.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

В Николаевской области двое подростков на мотоциклах врезались в автобус на остановке. Фото: Нацполиция Николаевской области В Николаевской области двое подростков на мотоциклах врезались в автобус на остановке. Фото: Нацполиция Николаевской области В Николаевской области двое подростков на мотоциклах врезались в автобус на остановке. Фото: Нацполиция Николаевской области

Напомним, недавно в Николаеве водитель грузовика Scania сбил велосипедиста. Мужчину госпитализировали. Авария произошла 25 августа около 18:10 на Южнобугском мосту. По предварительным данным полиции, 51-летний водитель грузовика не соблюдал безопасный интервал и сбил велосипедиста.