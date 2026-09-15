 В Вознесенском районе легковой автомобиль слетел с дороги: пострадали водитель и пассажирка

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Главная Новости Инциденты 22:11, 15 сентября, 2026

В Вознесенском районе легковой автомобиль слетел с дороги: пострадали водитель и пассажирка

У Вознесенському районі автомобіль з’їхав у кювет і врізався в дерево. Фото: поліція МиколаївщиниВ Вознесенском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: полиция Николаевской области

В Вознесенском районе 15 сентября произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла около 8:20 на автодороге Р-75 «Тымково — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка».

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По предварительным данным полиции, 52-летняя водительница автомобиля ЗАЗ «Таврия-Пикап», которая ехала в направлении поселка Забара, не справилась с управлением. Машина выехала за пределы дороги, съехала в кювет и столкнулась с деревом.

В результате ДТП травмы получили водительница и ее 76-летняя пассажирка. Обе женщины были госпитализированы.

Следователи предварительно квалифицировали происшествие по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Полиция устанавливает причины и все обстоятельства аварии.

У Вознесенському районі автомобіль з’їхав у кювет і врізався в дерево. Фото: поліція МиколаївщиниВ Вознесенском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: полиция Николаевской области
У Вознесенському районі автомобіль з’їхав у кювет і врізався в дерево. Фото: поліція МиколаївщиниВ Вознесенском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: полиция Николаевской области

Напомним, что в Николаеве утром 15 сентября легковой автомобиль Nissan Leaf столкнулся с велосипедисткой. 57-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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