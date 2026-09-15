 В Николаеве легковой автомобиль сбил велосипедистку, её госпитализировали

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Главная Новости Инциденты 13:20, 15 сентября, 2026

В Николаеве легковой автомобиль сбил велосипедистку, её госпитализировали

В Николаеве утром 15 сентября легковой автомобиль Nissan Leaf столкнулся с велосипедисткой. 57-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Авария произошла около 07:10 в районе перекрестка улиц Майстерской и 5-й Военной, сообщили в полиции Николаевской области.

По предварительным данным, столкнулись велосипед и Nissan Leaf, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

У Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: НацполіціяВ Николаеве легковой автомобиль столкнулся с велосипедисткой, её госпитализировали. Фото: Нацполиция
У Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: НацполіціяВ Николаеве легковой автомобиль столкнулся с велосипедисткой, её госпитализировали. Фото: Нацполиция

Следователи выясняют обстоятельства аварии. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, что в Николаевской области 14 сентября маршрутный микроавтобус столкнулся с велосипедистом. В результате аварии мужчину с травмами госпитализировали.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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