В Николаеве легковой автомобиль сбил велосипедистку, её госпитализировали

В Николаеве утром 15 сентября легковой автомобиль Nissan Leaf столкнулся с велосипедисткой. 57-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Авария произошла около 07:10 в районе перекрестка улиц Майстерской и 5-й Военной, сообщили в полиции Николаевской области.

По предварительным данным, столкнулись велосипед и Nissan Leaf, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

В Николаеве легковой автомобиль столкнулся с велосипедисткой, её госпитализировали. Фото: Нацполиция В Николаеве легковой автомобиль столкнулся с велосипедисткой, её госпитализировали. Фото: Нацполиция

Следователи выясняют обстоятельства аварии. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, что в Николаевской области 14 сентября маршрутный микроавтобус столкнулся с велосипедистом. В результате аварии мужчину с травмами госпитализировали.