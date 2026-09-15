В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция

В Николаевской области 14 сентября маршрутный микроавтобус столкнулся с велосипедистом. В результате аварии мужчина с травмами был госпитализирован.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Авария произошла около 20:20 на автодороге «Днепр — Николаев» вблизи поселка Воскресенское. За рулем микроавтобуса, который перевозил пассажиров, находился 61-летний мужчина.

В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения.

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают личность велосипедиста, который находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства аварии и разыскивают свидетелей, которые могли видеть момент столкновения или располагают информацией о ДТП.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция

Напомним, что в Вознесенском районе 35-летний водитель автомобиля Toyota Avensis в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка.