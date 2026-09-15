 В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей

  • вторник

    15 сентября, 2026

  • 18.8°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 15 сентября , 2026 вторник

  • Николаев • 18.8° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 11:37, 15 сентября, 2026

В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей

На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: НацполіціяВ Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция

В Николаевской области 14 сентября маршрутный микроавтобус столкнулся с велосипедистом. В результате аварии мужчина с травмами был госпитализирован.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Авария произошла около 20:20 на автодороге «Днепр — Николаев» вблизи поселка Воскресенское. За рулем микроавтобуса, который перевозил пассажиров, находился 61-летний мужчина.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения.

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают личность велосипедиста, который находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства аварии и разыскивают свидетелей, которые могли видеть момент столкновения или располагают информацией о ДТП.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: НацполіціяВ Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: НацполіціяВ Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: НацполіціяВ Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей. Фото: Нацполиция

Напомним, что в Вознесенском районе 35-летний водитель автомобиля Toyota Avensis в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Полиция Николаевщины

На Николаевщине пьяный водитель Toyota съехал в кювет: пострадала 15-летняя пассажирка
На Николаевщине 18-летний парень во время семейного праздника несколько раз ударил ножом мужчину
Ударил стулом и вывез на свалку: в Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины
Реклама
Читайте также:
новости
Подростки собираются в аварийном здании под Николаевом, несмотря на запрет

Юлия Лукьяненко
новости
В Еланце депутаты отложили вопрос проектирования сетей для подвода воды

Алена Коханчук
новости
Николаев из-за удержания «военного» НДФЛ за три года недополучит около ₴9 млрд, — Сенкевич

Алина Квитко
новости
В Южноукраинске кадровые решения и премии горсовета будут согласовываться с военной администрацией

Алена Коханчук
новости
«На дорогу хлестала вода», — николаевцы пожаловались на утечку на теплотрассе, которую ремонтирует ТЭЦ

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Полиция Николаевщины

Ударил стулом и вывез на свалку: в Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины
На Николаевщине 18-летний парень во время семейного праздника несколько раз ударил ножом мужчину
На Николаевщине пьяный водитель Toyota съехал в кювет: пострадала 15-летняя пассажирка

Начальнику полигона ТБО в Николаеве вручили уведомление о подозрении в связи с загрязнением воздуха: ущерб — более ₴700 тыс.

В Николаеве за сутки выпала почти месячная норма осадков

3 часа назад

В Киеве во время минуты молчания светофоры будут переводиться в режим «Всем красный»

Алиса Меликадамян

Главное сегодня