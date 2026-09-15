В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Николаевской области 14 сентября маршрутный микроавтобус столкнулся с велосипедистом. В результате аварии мужчина с травмами был госпитализирован.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Авария произошла около 20:20 на автодороге «Днепр — Николаев» вблизи поселка Воскресенское. За рулем микроавтобуса, который перевозил пассажиров, находился 61-летний мужчина.
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В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения.
«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают личность велосипедиста, который находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства аварии и разыскивают свидетелей, которые могли видеть момент столкновения или располагают информацией о ДТП.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
Напомним, что в Вознесенском районе 35-летний водитель автомобиля Toyota Avensis в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка.
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