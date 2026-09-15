Подростки собираются в аварийном здании под Николаевом, несмотря на запрет — вход предлагают замуровать

В поселке под Николаевом подростки ходят в аварийное здание. Фото: Виктория Денисова

Помещение старого заброшенного спортзала в поселке Полигон под Николаевом находится в аварийном состоянии. Несмотря на опасность, там собираются подростки, которые не реагируют на предупреждения.

Об этом написала Виктория Денисова от имени коллектива дома культуры в группе «Наш поселок Полигон».

Старый заброшенный спортзал расположен рядом с домом культуры в поселке. Как отметила Виктория Денисова, здание находится в аварийном состоянии, поэтому туда опасно заходить.

«Это не просто старые стены — это угроза жизни и здоровью каждого, кто туда заходит! Крыша может обрушиться в любой момент», — написала Виктория Денисова.

Она отметила, что у входа в здание прикрепили ленты, предупреждающие о том, что туда заходить запрещено из-за опасности.

«Несмотря на предупреждающие ленты и таблички, там постоянно собираются подростки. Обычно это ученики старших классов. Наши сотрудники неоднократно пытались выгнать их оттуда, но в ответ слышат только хамство и нецензурную брань. Дети не осознают опасности, а замечания взрослых игнорируют», — говорится в обращении дома культуры.

Поэтому представители дома культуры обратились к родителям учеников с просьбой объяснить им опасность этого помещения.

В комментариях жительница поселка Мария Головченко предположила, что разговоры не повлияют. Вместо этого она предложила решить проблему, закрыв вход в спортзал.

«Это уже тянется годами. Там и сборище наркоманов, и алкоголиков, и дети с площадки бегают в туалет. И об этом все знают. Я думаю, что родители дома им говорят, где можно находиться, а где нет. Но это дети. Они находятся в обществе, смотрят друг на друга. И так было всегда: хотелось поступать как все. Нужны, действительно, практические меры. Во-первых, как предлагает староста, заделать дверной проем», — предложила Мария Головченко.

По её мнению, можно пригласить и участкового для профилактической беседы с подростками.

В поселке под Николаевом подростки ходят в аварийное здание. Фото: Виктория Денисова

Староста Полигона Ирина Наумович подтвердила «НикВести», что действительно, здание ранее признали аварийным. По её словам, проблема возникла с сентября, поскольку территорию расчистили от зарослей, и рядом стали учиться школьники.

— Мы там кустарник убрали, всё расчистили. И начали туда ходить. Такая проблема возникла буквально с сентября, — отметила староста поселка.

Староста Полигона добавила, что здание хотели бы отремонтировать, но денег на это сейчас нет: есть более насущные нужды, в частности, ремонт амбулатории.

— Ремонт здания — очень затратное и сложное дело. Там большие плиты перекрытия, которые нужно снимать с помощью техники. Подъезда к ней нет. И ещё на ней есть мозаика советских времён. Её фотографировали, вносили в каталог мозаик Украины. И её тоже нужно как-то переносить или снимать. Я, конечно, очень хотела бы его восстановить, там был очень красивый и большой спортзал. У нас сейчас первоочередная задача — амбулатория, которая тоже скоро развалится. И дом культуры — то же самое, там уже большая трещина, — отметила Ирина Наумович.

Пока отремонтировать здание не могут, собираются замуровать вход в спортзал.

Напомним, в амбулатории в поселке Полигон, что под Николаевом, не хватает медиков. Единственный семейный врач перешел на полставки, поэтому с ним могут заключить декларацию менее половины жителей, а остальным приходится искать врачей в других населенных пунктах.