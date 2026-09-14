 «На дорогу хлестала вода», — николаевцы пожаловались на утечку на теплотрассе, которую ремонтирует ТЭЦ

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Главная Новости Общество 15:06, 14 сентября, 2026

«На дорогу хлестала вода», — николаевцы пожаловались на утечку на теплотрассе, которую ремонтирует ТЭЦ

Жителі поскаржилися на виток води на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ. Фото: Ольга ГорбальЖители пожаловались на утечку воды на теплотрассе, которую ремонтирует ТЭЦ. Фото: Ольга Горбаль

Во время ремонта теплотрассы по ул. Новосельской, угол ул. Лоренца Юстуса (Сидорчука) в Николаеве жители заметили утечку воды. Работники ТЭЦ установили там хомут, однако это не помогло: он до сих пор пропускает воду. Но связаться с тепловиками жителям не удается.

Об этом сообщила «НикВести» жительница Ольга Горбаль.

Как отметила жительница, участок разрыли в четверг. Сначала все было хорошо, но потом начала течь вода. Работники ТЭЦ наложили хомут, который вечером в пятницу начал пропускать воду.

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— Был целый фонтан прямо на дорогу, — рассказала жительница.

Связаться с ТЭЦ после очередной утечки жители не смогли.

— Все выходные и до сих пор вода так и течет. Вода течет в этот котлован, а рядом дома с подвалами, которым больше ста лет», — отметила Ольга.

«НикВести» обратились в Николаевскую ТЭЦ за комментарием по поводу ситуации на ул. Новосельской, но ответа пока не получили.

Ремонтные работы на Николаевской ТЭЦ

Напомним, Николаевская ТЭЦ сообщила о начале восстановления асфальта на ул. Павла Скоропадского (Адмирала Макарова), где проводился ремонт.

Ранее из-за ремонта теплотрассы движение на улице Скоропадского на участке от Мариупольской до Соборной организовали в двустороннем режиме. Проезд дальше, до пересечения с улицей Героев Спасателей, был заблокирован из-за раскопок. Из-за этого часть водителей начала оставлять автомобили на пешеходной части улицы Соборной. Патрульные сообщили «НикВести», что регулярно фиксировали такие нарушения и штрафовали водителей.

В частности, 1 сентября патрульные вынесли постановления в отношении водителей, нарушивших требования дорожных знаков. Штраф за такое нарушение составляет 340 гривен.

На аппаратном совещании мэр Александр Сенкевич раскритиковал ТЭЦ за повреждение «зеленого забора» на проспекте Богоявлеском, где ремонтируют теплотрассу. Мэр назвал это варварством.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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