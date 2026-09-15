Монтавон ушла из наблюдательного совета водоканала: обязательное декларирование создало риски для её семьи

Анна Монтавон покидает наблюдательный совет МКП «Николаевводоканал». Скриншот из видео

Председатель наблюдательного совета МКП «Николаевводоканал» Анна Монтавон подала заявление об увольнении. Среди причин она назвала украинские требования к декларированию, которые, по ее словам, создают риски для частной жизни ее семьи.

Об этом Анна Монтавон написала на своей странице в Facebook.

Заявление об уходе из наблюдательного совета по собственному желанию Анна Монтавон подала 10 сентября. Председателем совета её избрали в сентябре 2025 года на один год. Уже 16 сентября должны избрать нового председателя, после чего Анна Монтавон планирует передать дела и завершить работу.

Главной причиной ухода Анна Монтавон назвала вопросы конфиденциальности и безопасности своей семьи. По её словам, украинские требования к декларированию могут привести к раскрытию информации о членах семьи, не имеющих отношения к её работе в Украине.

— Почему я ухожу именно сейчас? Есть несколько причин. Первая и самая важная — конфиденциальность и безопасность моей семьи. Украинское законодательство о декларировании создает для меня неприемлемый риск раскрытия личной информации членов семьи, которые не имеют никакого отношения к моей работе в Украине. Кроме того, возникает правовой конфликт с законодательством ЕС в части права на неприкосновенность частной жизни, особенно в отношении малолетних детей. Для меня это принципиальная граница, — написала Анна Монтавон.

В то же время Анна Монтавон отметила, что декларацию за 2025 год уже подала. Она подчеркнула, что не пыталась скрывать свои доходы или имущество, однако в дальнейшем не готова ставить частную жизнь семьи в зависимость от своей работы в Украине.

Еще одной причиной Анна Монтавон назвала новые международные профессиональные обязательства. Из-за нехватки времени и поездок в Азию и США она, по ее словам, больше не сможет полноценно выполнять обязанности члена наблюдательного совета.

Также Анна Монтавон заявила, что после года работы обнаружила проблемы в нынешней системе корпоративного управления коммунальными предприятиями.

— Третья причина — мой опыт первого года показал, что существующая модель корпоративного управления в коммунальном секторе требует дальнейшей институциональной доработки: более четкого процесса запуска работы совета, понятных процедур вступления и выхода членов советов, надлежащего правового сопровождения, политики собственности, страхования ответственности и четкого разграничения ролей между собственником, наблюдательным советом и менеджментом, — написала она.

При этом Анна Монтавон заявила, что за год наблюдательному совету удалось запустить «важные процессы нового управления предприятием» и получить первые результаты. Какие именно результаты, в своём сообщении Анна Монтавон не уточнила.

Как создавали наблюдательный совет «Николаевводоканала»

«Николаевводоканал» стал первым коммунальным предприятием Николаева, где заработал наблюдательный совет. Решение о создании наблюдательных советов на городских КП было принято в 2024 году в рамках реформы корпоративного управления.

Наблюдательный совет должен контролировать стратегическую деятельность предприятия, утверждать ключевые управленческие решения и финансовые планы, а также оценивать работу руководства. При этом он не должен вмешиваться в повседневную работу предприятия.

Конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета «Николаевводоканала» объявили в январе 2025 года, а 29 мая депутаты Николаевского городского совета утвердили его состав.

В наблюдательный совет вошли пять человек: Андрей Гайдуцкий, Андрей Ефимов, Сергей Шкляр, Бьорн Кааре Йенсен и Анна Монтавон. В сентябре 2025 года Анна Монтавон была избрана председателем наблюдательного совета сроком на один год.

От непредставленной декларации до увольнения

Напомним, вопрос декларирования членов наблюдательного совета «Николаевводоканала» уже становился причиной публичного спора. В мае 2026 года полиция возбудила уголовное дело из-за непредставления деклараций членами наблюдательного совета предприятия. На тот момент в реестре НАЗК отсутствовали декларации Анны Монтавон и Бьорна Кааре Йенсена. О подозрении в рамках производства никому не сообщалось.

Анна Монтавон тогда объясняла, что не подала декларацию по рекомендации советницы городского головы Юлии Минчевой. После возбуждения уголовного дела Анна Монтавон также обратилась к мэру Александру Сенкевичу с требованием отстранить Юлию Минчеву от вопросов корпоративного управления.

Юлия Минчева отрицала, что советовала Анне Монтавон не подавать декларацию. Она объясняла «НикВести», что не давала таких официальных или письменных рекомендаций. По словам Юлии Минчевой, во время неформальной беседы речь шла лишь о том, что система декларирования, насколько ей было известно, не имела англоязычного интерфейса.

В то же время уполномоченный «Николаевводоканала» по вопросам предотвращения коррупции Игорь Блошко сообщил, что дважды официально напоминал членам наблюдательного совета о необходимости подать декларации. По истечении срока декларирования Игорь Блошко обратился в правоохранительные органы.

Также для членов наблюдательного совета была проведена отдельная встреча по вопросам декларирования. На ней разъяснялись сроки подачи деклараций и ответственность за нарушение требований законодательства. Из пяти членов совета на встречу пришли трое. Анны Монтавон и Бьорна Кааре Йенсена среди них не было.

В июле Анна Монтавон заявила, что после возбуждения уголовного дела осталась «один на один» с ситуацией и была вынуждена самостоятельно нанимать адвокатов. При этом Анна Монтавон не отрицала, что как член наблюдательного совета должна была подать декларацию.

Тогда же Анна Монтавон раскритиковала в целом создание наблюдательных советов в Николаеве и назвала этот процесс «хаотичным». В качестве одного из примеров она упомянула наблюдательный совет «Агентства развития Николаева», семеро членов которого досрочно сложили полномочия. Анна Монтавон утверждала, что людей заранее не предупредили о необходимости декларирования.

Мэр Александр Сенкевич с такой оценкой не согласился. Он заявил «НикВести», что реформа корпоративного управления в Николаеве проходит системно, а проблемы при её внедрении назвал «рабочими моментами».