 В Николаеве КП «Пастранс» проверят на добросовестность: что будут оценивать эксперты

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Главная Новости Самоуправление 18:21, 11 сентября, 2026

В Николаеве КП «Пастранс» проверят на добросовестность: что будут оценивать эксперты

У Миколаєві почали оцінювати доброчесність «Миколаївпастрансу»: перевірять закупівлі, управління та роботу підприємства. Фото: НикВестиВ Николаеве начали оценку добросовестности «Николаевпастранса»: проверят закупки, управление и работу предприятия. Фото: НикВести

В Николаеве начали оценку добросовестности коммунального предприятия «Николаевпастранс». Эксперты проверят, как на предприятии организованы закупки, управление имуществом и финансами, работа с персоналом и пассажирами, а также определят возможные коррупционные и другие риски.

Об этом пишет«НикВести».

Оценку проводят в рамках проекта «Города добросовестности», который реализует EUACI при поддержке Дании. «Пастранс» стал четвертым коммунальным предприятием города, проходящим такую оценку. Ранее ее провели в «Водоканале», «Облтепло» и «Электротрансе».

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Куратор проекта «Города добросовестности» Дмитрий Якимчук пояснил, что это не финансовый аудит. Задача экспертов — посмотреть, как на самом деле работает предприятие, выявить возможные риски и предложить способы их снижения.

— Цель этой работы — не какая-то формальная оценка или финансовый či иной аудит. Нам важно понять, что и как сегодня работает на предприятии, где существуют риски для его прозрачной, добросовестной и эффективной работы и, самое главное, что конкретно можно сделать для их снижения, — сказал Дмитрий Якимчук.

Проверку будет проводить консалтинговая компания Civitta. Эксперты планируют работать по восьми основным направлениям: общий менеджмент, управление активами, публичные закупки, этические аспекты, предоставление услуг, корпоративное управление, коммуникации и специфические направления деятельности предприятия.

В частности, они изучат организационную структуру, процедуры принятия управленческих решений, работу с персоналом и начисление заработной платы, стратегическое планирование и показатели эффективности. Отдельно проанализируют финансовую деятельность и сотрудничество предприятия с международными финансовыми организациями и донорами.

Олексій Бахтінов представник компанії Civitta, яка буде проводити оцінку доброчесності. Фото: НикВестиАлексей Бахтинов — представитель компании Civitta, которая будет проводить оценку добросовестности. Фото: НикВести

Результаты будут оцениваться по пятибалльной шкале. Третий уровень будет означать соответствие требованиям законодательства, а четвертый и пятый — приближение к лучшим управленческим практикам. При этом представитель проекта Алексей Бахтинов подчеркнул, что предприятие не может «не пройти» такую оценку: ее цель заключается именно в выявлении слабых мест и подготовке рекомендаций по их устранению.

Мэр Александр Сенкевич пояснил, что город проводит такие оценки, чтобы снизить риски неэффективного использования бюджетных средств. По его словам, предыдущая подобная работа уже дала результат. В частности, после оценки водоканала городу удалось сэкономить почти 50 миллионов гривен.

— Эти деньги фактически не были дополнительно выделены «Водоканалу», они остались в бюджете города Николаева. И мы смогли направить их на важные нужды, в том числе на зарплаты учителей, детское питание, софинансирование, — сказал Александр Сенкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: НикВестиМэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: НикВести

Он также объяснил, почему после «Николаевлектротранса» оценку проводят и в «Николаевпастрансе». По его словам, оба предприятия занимаются пассажирскими перевозками, но работают по разным моделям: «Николаевлектротранс» перевозит пассажиров на электротранспорте, а «Николаевпастранс» — на автобусах.

Цель таких оценок — изменить саму систему работы коммунальных предприятий, чтобы она меньше зависела от конкретных людей.

— Мы стараемся построить систему, которая будет независимой от личности, и не бороться с последствиями неправомерной деятельности, а снижать все возможные риски и человеческий фактор, — сказал он.

В самом «Николаевпастрансе» говорят, что уже меняют подход к закупкам. Если в 2024 и 2025 годах предприятие проводило по 17 тендеров, то за первые шесть месяцев 2026 года — уже 22. До конца года планируют провести ещё около 20. Для работы с закупками также создали отдельный отдел.

— Для нас важно не просто получить оценку, а услышать мнение и советы специалистов, изучить успешный опыт других коммунальных предприятий и применить на практике то, что будет полезно для нашей компании, — отметил директор предприятия Дмитрий Даниленко.

Директор «Миколаївпастрансу» Дмитро Даніленко. Фото: НикВестиДиректор «Николаевпастранса» Дмитрий Даниленко. Фото: НикВести

Сейчас эксперты разрабатывают методику оценки. Её планируют подготовить в начале октября, после чего начнётся основная проверка. Практическую часть планируют завершить примерно в середине января.

После этого для «Николаевпастранса» подготовят план минимизации коррупционных рисков и перечень конкретных изменений, которые рекомендуется внедрить на предприятии.

Напомним, в 2024 году международная компания «Deloitte», входящая в четверку крупнейших аудиторских компаний мира, представила результаты оценки добросовестности коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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